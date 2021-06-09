Asyaport’tan Deniz Salyası Temizliğine Büyük Katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderilmesi üzerine Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında müsilaj temizliği başladı. Barbaros Mahalesi çevresinde biriken deniz salyası deniz bariyeriyle Asyaport Limanı Acil müdahale ekibi tarafından kıyıya toplanan müsilaj pompalar vasıtasıyla tankerlere çekildi.

VALİDEN ASYAPORT’A TEŞEKKÜR

Marmara’nın Müsilajdan kurtarılması için Barbaros Limanı’na salyaların çekildiği alanda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’da incelemelerde bulundu. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Asyaport yetkililerine denizin temizlenmesinde sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

DENİZ SÜPÜRGESİ DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA EŞLİK ETTİ

Normalde deniz kazalarına ve deniz kirliliğine karşı görev yapan ekipler, ilk defa salya temizliğinde görev aldılar. Yapılan temizlikle liman yüzeyinde biriken salyalar temizlenerek kısa sürede pompalarla tankerlere depolandı. Ayrıca temizlik çalışmalarında Asyaport’un denizin temizlenmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis ettiği deniz süpürgesi de kullanıldı.

Vira Haber