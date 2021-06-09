Tatillerin Favori Adresi Teknelerin Güvenliği, White Boat Salgın Hastalık Risk Yönetim Programı’na Emanet

Covid-19 salgını sebebiyle devam etmekte olan global sağlık krizi, yaz aylarıyla birlikte tatilcilerin güvenlik konusunda olan endişesini artırdı. Bu dikkat ve özveri gerektiren süreç tatil alışkanlarını da büyük oranda etkiledi; deniz tatili yapmayı tercih edenler sadece yakın çevrelerinin dahil olabileceği, daha izole ve kontrollü ortamları tercih etmeye başladı. Bu noktada tekne turları da son dönemin gözde tatil opsiyonları arasında yerini aldı. Ancak, belirli bir grubun, belirli bir süre, sınırlı alanda ve karadan uzakta birlikte seyahat edebilmesi, söz konusu tekne turu işletmelerinin bulaşma risk yönetim süreçlerini daha etkin uygulamasını ve misafirlerin de güvenlikleri için bu konuyu sorgulaması gerekliliğini zorunlu hale getirdi.

Neden “White Boat Salgın Hastalık Risk Yönetim Programı”?

Bulaşıcı hastalıklar hem insan yolu ile hem de insanın temas ettiği yüzeyler yolu ile çok kolay ve hızlı bir şekilde yayılabilir. Tekne turu işletmelerinde yürütülen;

Yetersiz temizlik dezenfeksiyon uygulamaları, Uygun olmayan hijyen davranışları, Acil durumlara yönetim olarak hazırlıklı olunmaması,

Risklerin yaygınlaşmasına ve büyümesine neden olabilir. Bu nedenle ilk kritik basamak etkin ve doğru temizlik dezenfeksiyon politikalarının oluşturulmasıdır. Bununla birlikte;

Doğru enfeksiyon önleme uygulamalarının var olduğundan ve uygulandığından, Personeller ve temas yüzeyleri için oluşturulan temizlik ve dezenfeksiyon protokollerinin etkin olarak yürütüldüğünden emin olmak da bir o kadar önemlidir.

Bunun için de mutlaka bir kontrol ve izleme sistemi oluşturulmalı ve kritik noktalar için risk değerlendirmesi yapılabilmelidir.

Bu noktada “White Boat Salgın Hastalık Risk Yönetim Programı” ile bu kontrol ve izleme süreci sağlanabilmekte ve takibinde alınan aksiyonlarla, misafirler ve çalışanlar için güvenli ortamın tahsisi sağlanabilmektedir.

“White Boat Salgın Hastalık Risk Yönetim Programı” çerçevesinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Risk Yönetim Tedbirleri ve Küresel Hijyen ve Gıda Güvenliği Standartlarına göre hazırlanan denetim programıyla periyodik kontroller bizzat yerinde gerçekleştirilmektedir. Ziyaretler sonrasında hazırlanan detaylı raporlama ile gerekli aksiyonların alınarak, teknelerin beklenen şartları sağlaması için rehberlik sağlanmaktadır.

Bu program kapsamında misafirlerin ağırlandığı teknelerin yanı sıra işletme bünyesinde bulunan marina alanı ve otellerin de izlenmesi sağlanabilmektedir. İzlenen tekneler ile ilişkili alanlar, misafirlerin güvenle zaman geçireceği, mürettebatın güvenle faaliyetlerini yürütebileceği, bulaşma risklerinin tüm alanlar için minimize edileceği ve sürdürülebilirlik için takip edilen önemli turizm alanlarıdır.

Vira Haber