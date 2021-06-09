İngiliz Savaş Gemisi Sarayburnu'na Demirledi

Marmara Denizi'nden sabah 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yapan İngiliz Donanması'na ait İMO 4907879 numaralı “ Combat Vessel” adlı savaş gemisi Kız kulesi açıklarından manevra yaparak Sarayburnu’na demirledi. Savaş gemisine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. İngiliz savaş gemisinin bir süre Sarayburnunda demirleyeceği öğrenildi. Öte yandan İngiliz savaş gemisinin boğaz girişinde ilerleyişi havadan görüntülendi.

Vira Haber