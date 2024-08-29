Doğusel: “Yatırım ve Üretimin Önü Daha Fazla Açılmalıdır!”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Ağustos Ayı 23. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde Körfez Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, kendilerini ağırlayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetimine teşekkür etti.

YOĞUN KATILIM

Meclise; Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umur Bucak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kerim Ekrem, Nicomedia S.A.S. Başkanı Cengiz Aslan ve Kulüp Temsilcileri, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, eğitimciler ile denizcilik paydaşları iştirak ettiler. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında önceki meclisin zaptı ve temmuz ayı bütçe mizanı oylanarak kabul edildi. Daha sonrasında İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, aylık faaliyet raporunu üyelere aktardı.

DOĞUSEL, İMEAK DTO’NUN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 42. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Ağustos ayı hem ülkemiz hem de kurumumuz için önemli aydır. Türk Denizcilik sektörünün çatı kuruluşu olan İMEAK Deniz Ticaret Odamız 42 yaşında. 25 Ağustos 1982 yılında 744 deniz taciri ile kurulan odamız bugün yaklaşık 11 bin üyesi ile Ticaret ve Sanayi Odaları içerisinde ilk sıradaki yerini almıştır. Odamızın kurulmasında, gelişmesinde ve büyümesinde emeği geçen tüm büyüklerimize, sektör temsilcilerimize ve personellerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

“AĞUSTOS AYI SEVİNÇ VE HÜZÜN AYIMIZ”

Ağustos ayı için duygu ve düşüncelerini de aktaran Başkan Doğusel, “Ağustos ayı, hem ülkemiz ve hem bizler için sevinç ve hüzün ayıdır. 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferi Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlamıştır. 953. yılını kutladığımız bu tarih bizler için önemlidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise istiklalimizi ve istikbalimizi koruma kararlılığımızın gösterilmesi ve Türkiye Cumhuriyetimizin temellerinin atılması yönünde kahramanlık destanlarımızdan biri olarak tarihe geçti. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ağustos ayı aynı zamanda hüzün, yas ayımız. 17 Ağustos 1999 yılında yaşadığımız deprem felaketi üzerinden 25 yıl geçti. Acılarımız hala taze. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

DÜNYA DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI %2,3 BÜYÜDÜ

Daha sonrasında global piyasalar hakkında bilgiler aktaran Doğusel, “Sektörel değerlendirme bulunmadan önce dünya ekonomisinden kısaca bahsetmek gerekir. IMF raporunda dünya ticaret hacmi bu yıl % 3, 2025 yılında ise % 3,3 büyüyeceği öngörülmektedir. Dünya ticaret hacmi 2024 yılında tahmini 14,8 milyar ton iken, 2025 yılında 15,3 milyar ton. Gelişmiş ekonomilerde tüketici fiyatlarının 2024 yılında % 2,6’dan gelecek yıl % 2’ye düşeceği, buna mukabil; yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde bu oran % 8,3 den % 6,2’ye gerilemesi beklenmektedir. Dünya denizyolu taşımacılığı 2024 yılında % 2,3 büyüme ile 12,6 milyar ton, 2025 yılında ise 12,9 milyar ton tahmin edilmektedir. 2024 yılında dünya denizyolu taşımacılığında, ‘Minör Dökme’ yük 2 milyar 118 milyon ton ile ilk sırada, ham petrol taşımacılığı ise 2 milyar 27 bin ton ile ikinci sırada bulunmaktadır. Konteyner yük taşımacılığı ise 3. sıra yerini korumaktadır” dedi.

DOĞUSEL: “EKONOMİK ATILIMLARI DESTEKLİYORUZ”

Ülke ekonomisinin geldiği noktayı da değerlendiren Vedat Doğusel, “Türk ekonomisine baktığımızda ise genel görünüm iç talepte yavaşlamanı arttığı, tüketici ve reel kesim güven indekslerinin azalması, kredilerde yaşanan sıkıntılar tüm kesimler tarafından fazlası ile hissedilmektedir. Türk ekonomisi uzun süre zor günlerden geçerken Hazine ve Maliye Bakanlığımız rasyonel politikalarla sorunları çözmek için mücadele ediyor. Tasarruf tedbirleri, kayıt dışının azaltılması gibi konularda atılan adımları desteklemekteyiz. Fakat diğer taraftan da bu süreçte üreten kesimlerin maliyet artışından kaynaklanan sıkıntılarının artarak devam etmesi sonucu yeni yatırımları da olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz. Bizler, Türkiye’nin kalkınmasını yatırımda ve üretimde gören iş insanlarıyız. Yatırım ve üretim olmazsa bunun ekonomiyi ve doğal olarak halkımızı derinden etkileyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımızın attığı adımların yatırımcı ve üretenin önünü açacak şekilde olması gerektiği inancındayız” şeklinde konuştu.

DOĞUSEL, İMEAK DTO’NUN GİRİŞİMLERİNİ ANLATTI

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yapmış olduğu çalışmalar hakkında da meclisi bilgilendiren Doğusel, “Sektörümüze yönelik çalışmalardan da kısaca bahsedersek odamızın girişimleri ile yolcu başına sigorta bedelinin düşürülmesi, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde (TUGS) tescil işlemlerinde kayıt harcı, fosil yakıt kullanmayan gemilerde ve yatlarda TUGS harcı alınması konularında mevzuat değişikliği yapılmıştır” dedi.

“KOCAELİ LİMAN SIRALAMASINDA 85’İNCİLİĞE YÜKSELDİ”

Açıklamalarına devam eden Vedat Doğusel, “Kocaeli’nin kimliklerinden biri de kuşkusuz ki liman kenti olması. İngiltere merkezli haber portallarından Lloyd's List'in hazırladığı ‘İlk 100 Liman 2024 Raporu’nda geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu da raporun açıklanmasının ardından ‘Bir önceki yıl 89. sırada bulunan Kocaeli Limanı’nın 85. sıraya yükseldiğini, Kocaeli Liman Başkanlığında 2022 yılında 2 milyon 59 bin 310 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 2 milyon 159 bin 160 TEU’ya ulaştığı’ mesajını paylaştı. Elbette ki bu durum, Kocaeli’nin limancılıktaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Kocaeli’nin önümüzdeki günlerde daha üst sıralara çıkacağını da öngörüyoruz. Türk ekonomisine verdiği katkı anlamında bir istikrar abidesi olan kentimiz Kocaeli’nin ihracattaki yükselişi nedeniyle de büyük gurur yaşıyoruz. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre ihracattaki %21’lik artış, Kocaeli’deki çarkların güçlü bir şekilde döndüğünü de ortaya koyuyor. Bu kentteki sanayicilere ve emekçilere bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İLK 7 AY İÇERİSİNDE EN ÇOK İHRACAT DERİNCE’DEN”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk yedi ayında ihracatımız 23 milyar 343 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 45 milyar 436 milyon dolara ulaştı. İlk yedi ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 10 milyar 780 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 5 milyar 236 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 13 milyar 500 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 18 milyar 269 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk yedi ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 270 milyar 487 milyon lira. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre ihracatta %21, ithalatta ise %10’luk artış yaşandı.

“KOCAELİ’YE 5 BİN 365 GEMİ UĞRADI”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2024 yılı ilk yedi ayında Kocaeli’ye 1.603 adet Türk bayraklı gemi, 3 bin 762 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 5 bin 365 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 15,3’ü Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 18 milyon 425 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 31 milyon 151 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 49 milyon 576 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.8’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.343.919 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır.

“İMEAK DTO’NUN 42’İNCİ YAŞINI KUTLUYORUM”

Başkan Doğusel’in ardından kürsüye gelen Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umur Bucak, “Öncelikle İMEAK Deniz Ticaret Odamızın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Denizciliğimizin çatı kuruluşu olan odamızın çalışmalarını Türk denizciliği adına çok önemli seviyelerdedir. Bir eğitimci olarak; İMEAK Deniz Ticaret Odası ile Kocaeli Şubemizin çalışmalarını yakından görüyor ve şahit oluyorum. ‘Mavi Vatan’ adına yetiştirdiğimiz neslimizin de bu konuda şanslı görüyorum. Odamızın 42. Kuruluş yıl dönümünü tekrar kutluyor, meclisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“DENİZCİLİK SEKTÖRÜ ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR”

Son olarak kürsüye gelen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kerim Ekrem, “Ben de çok kıymetli İMEAK Deniz Ticaret Odamızın 42. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Deniz ticaretinin ülkeler için önemini, her geçen gün git gide daha da önemli bir seviyeye geldiğini hepimiz görmekteyiz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin değerli başkanı ve yöneticilerinin de bunun farkında olarak şehrimizde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları yakından takip eden birisiyim. Kocaeli, geçmişten bugüne denizciliğin en önemli limanlarının başında gelmiş. Kentimizi gerek ticari, gerek turistik anlamda deniz ile daha da çok yakınlaştırmalıyız. Bunun adımları da atılmış durumda. Çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Ağustos Ayı 23. Olağan Meclis Toplantısı, KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umur Bucak’ın, ‘Dünya Denizcilik Ekonomisindeki Büyüme ve Gelişmeler’ ile MARKA Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kerim Ekrem’in, ‘Bölgesel Yatırım Teşvik Sistemi’ hakkındaki bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber