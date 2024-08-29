Antalya'da Tur Teknesi Gerginliği

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı grup duruma karşı çıktı, vinç yardımıyla iskele yıkıldı ve teknelerin bağlanması engellendi

Olay, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan balıkçı barınağında yaşandı. Aksu'ya kayıtlı olmayan bir ticari tekne işletmecisi bölgede turist taşımacılığı yaparken, iddiaya göre bu sefer daha büyük bir tekneyi bölgeye getirip turist gezdirmeye başladı. Bu durum, ticari faaliyette bulunan bölge halkı arasında rahatsızlığa yol açtı. Özellikle küçük teknelerle çalışan işletmeciler, ikinci bir büyük teknenin bölgeye getirilmesine tepki gösterdi. Tepki, Kumköy ve Kundu mahalle sakinlerinin de katılımıyla büyüdü ve yaklaşık 150 kişi bir araya gelerek durumu protesto etti. Vinç yardımıyla iskele yıkıldı ve bölgedeki teknelerin bağlanması engellendi. Olay sırasında polis ve çevik kuvvet ekipleri tedbir amaçlı alanda bulundu, sağlık ekipleri de muhtemel bir duruma karşı hazır bekletildi.



"Tekneler Manavgat limanına kayıtlı, orada barınamayan buraya geliyor"

Konu hakkında bilgi veren Kundu Mahalle Muhtarı Ali Çiftçioğlu, "Aksu ilçesine kayıtlı olmayan tekne işletmecisi aynı yere ikinci teknesini getirdi. Kundu Mahallesi'nde geçimini bu işle sağlayan ticari faaliyet gösteren tekne sahipleri yabancı istemiyoruz diyerek toplandı. Teknede müşteri vardı, müşteri emniyet mensupları gözetiminde herhangi bir sorun yaşamadan iskeleye yanaşarak indirildi. Olay çözüldü. Tekneler Manavgat limanına kayıtlı. Orada barınamayan buraya geliyor. Burası daha bakir olduğu için herkesin gözü burada. Bölge halkı da bu durumdan rahatsız "dedi.

Yerel halktan olan ve orada bulunan Gürsel Ekin ise, "Bir tane tekne iki senedir buradaydı. Buradakiler, işi aksamasın diye duruma göz yumdu. Bu sefer ikinci teknesini getirdi. Bu tekne 400 kişilik, bizim teknelerimiz ise 50 kişilik küçük tekneler. Buna göz yumarsak, bu tekneler 3 olur, 4 olurdu. Bizim arkadaşlar kendi iskelelerini bile ekmek yesin diye bu şahsa vermişti. Burada Kumköy ve Kundu mahalle sakinleri olarak toplandık. Yetkililer de geldi, tekneyi bölgeden gönderdik. İkametgâh adresi burada olmayan herkes çıkacak, iskele söküldü bir daha buraya tekne bağlanamaz" diye konuştu.

Kundu'da yaşayan Kazım Tunç isimli vatandaş ise, "Biz bütün köylüler olarak bugün korsan taşımacılığın önüne geçtik. Şu an iskelelerimizi kendimiz kaldırıyoruz. Bir tekne daha getirdiler, biz de köylüler olarak 150 kişi toplandık burada. Burada kimseye hakaret veya kötü bir şey yapmadık, iskelelerimizi kendimiz kaldırıyoruz. Hakkımız olanı aldık. Yasal olan herkes burada bu işi yapabilir, yasal olmayan kimse bu işi yapamaz" dedi.

Vira Haber