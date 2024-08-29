Son 5 Yıldır Yüzde 100 Doluluk Oranı İlk Kez Bu Kadar Geriledi

Atasu Barajı, özellikle son beş yıldır yüzde 100 olan doluluk oranı bu sene yaz mevsiminde yağmurun beklenenden az yağması ve hava sıcaklığından kaynaklanan buharlaşma nedeniyle su seviyesinde önemli ölçüde azalma yaşandı. Son olarak 19 Ağustos 2024'de yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranı yüzde 93 olarak belirlenirken su kalitesi (pH) 7.68 olarak ölçüldü.

Doğu Karadeniz Bölgesi son yılların en kurak günlerini yaşarken, bu kuraklık özellikle barajları olumsuz yönde etkiliyor. Sıcak hava ile birlikte su kullanımı da artarken özellikle yaz mevsiminde beklenen yağmurların yağmayışı su sıkıntısını da beraberinde getirdi.

Trabzon'da aktif su abone sayısı 489 bin 281 olurken yetkililer Trabzon'un su zengini bir il olmadığını hatırlatarak suyun tasarruflu kullanmasını istediler.

Trabzon'un Maçka sınırları içerisinde yer alan Galyan Deresi üzerine inşa edildikten sonra 2011 Nisan ayından itibaren şehre suyun verilmeye başlandığı Atasu Barajı'nda bu yılın Ağustos ayı itibariyla doluluk oranı yüzde 93 seviyelerinde. Temelden yüksekliği 118 metre olan ve 36 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Atasu Barajı'nda 35 milyon 750 bin metreküp su depolanabiliyor. Trabzon şehrine 17 km mesafedeki barajda ayrıca 1 adette HES göleti bulunuyor.

Barajda özellikle son 5 yıldır doluluk oranı yüzde 100 seviyelerinde seyrederken, bu yıl azalışa geçen yağmurlarla bu oran yüzde 93'lere geriledi. Trabzon kent merkezini besleyen tek içme suyu barajı olan Atasu Barajı bölgeye hiç yağmur yağmasa bile kent merkezinin 7 ay içme suyunu karşılayabilecek dolulukta bulunuyor.

Vira Haber