Doğusel’den duayen denizci Kazan’a plaket

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı Kürşat Bal ve yönetim kurulu üyeleri, denizcilik sektörünün kıdemli isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Doğusel ve beraberindekiler önceki gün Kocaeli’de denizcilik denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan, 1970 yılından bu yana sektörün içinde bulunan ve 1993’te Star Denizcilik’i kuran Ahmet Kazan’ı ziyaret etti.

Star Denizcilik’te gerçekleşen ziyarette Kazan’a sektöre katkılarından dolayı teşekkür plaketi veren Doğusel, “Ahmet Ağabey, 1970’den bu yana sektörün içinde yer alan ve denizciliğin gelişmesinde emeği olan, değer katan bir büyüğümüzdür. Bugün oda statüsüne kavuşmamız geçmişte onların başarılı çalışmalarının bir sonucudur. Kendisine hizmetlerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Vira Haber