Sığ deniz petrol sondajı Kasım’da başlayacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan TPAO'ya ait Fatih Gemisi'nin bakım ve test çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Geçtiğimiz hafta lokasyona doğru yol aldığını ve şu anda lokasyonda bulunduğunu kaydeden Dönmez, "Teknik çalışmalar yapılacak. Bu ayın sonunda matkabı çalıştırmaya başlıyoruz. Antalya açıklarındaki derin deniz sondaj çalışmalarının yanı sıra sığ denizde eş zamanlı süren bir çalışmamız daha var. O da Mersin açıklarında. Onun hazırlıkları da devam ediyor. Kasım ayında da orada Mersin'de ilk sığ deniz sondajını yapacağız" dedi.

Antalya'daki derin deniz sondajının yapılacağı lokasyondaki deniz derinliğinin yaklaşık 2000-2500 metre olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Deniz tabanından itibaren de 5 bin 6 bin metre aşağıda bir sondaj derinliğimiz söz konusu olacak. Son derece teknolojik, güçlü bir gemi, 6-7 kuvvetinde rüzgarda en fazla 30-40 cm yerinden oynayabilecek. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah ilk kazıda petrolü ya da doğalgazı buluruz diye düşünüyoruz. Çünkü Akdeniz zengin bir potansiyele sahip. İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Vira Haber