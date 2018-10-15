"Rusya, İran ile gizlice anlaştı’ iddiası

İsrail'de yayın yapan 'Mako' haber portalı, ABD tarafından İran'a karşı uygulanan yaptırımları delmek için Rusya'nın bazı mekanizmalar oluşturulmasına yardımcı olacağını yazdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın gizli bir belgesine dayandırıldığı iddia edilen haberde, kurulacak mekanizmanın, 7 Eylül'de İsrail'in başkenti Tahran'da bir araya gelen Rusya, Türkiye ve İran liderleri toplantısında onaylandığı belirtildi.

Yazıyı kaleme alan Dana Vays'ın açıklamasına göre, İran petrolünü Hazar Denizi'ndeki Rus petrol rafinerilerine tedarik edecek ve ardından bu petrol uluslararası piyasaya Rus petrolü gibi satılacak.

Vays'a göre, böyle bir mekanizmanın oluşturulması, nükleer anlaşmayı İran'la sürdürmek isteyen Avrupa ülkeleri tarafından da desteklenecek.

ABD’nin 4 Kasım’da başlayacak yaptırımlarına göre Washington İran’dan petrol alan ülkelere de yaptırım uygulayacak.

Geçen ay da İran ile Avrupa arasında ticareti devam ettirebilmek için bankalar arası bir takas merkezi oluşturarak İran ve Avrupa şirketlerinin karşılıklı alacaklarının denkleştirmesi planı duyurulmuştu.

Vira Haber