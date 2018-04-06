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Donanmaya ait helikopter Akdeniz'e düştü

Donanmaya ait helikopter Akdeniz'e düştü

İtalyan donanmasına ait bir helikopterin Akdeniz'e düşmesi sonucu mürettebattan biri yaşamını yitirdi.

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İtalyan donanmasından yapılan açıklamada, SH 212 tipi helikopterin  "Borsini" gemisi yakınlarında tatbikat yaparken Akdeniz'e düştüğü bildirildi.  Açıklamada, kazanın nedenlerinin araştırıldığı kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansının donanma kaynaklarına dayandırdığı habere göre,  helikopterde bulunan 5 mürettebattan biri hayatını kaybetti.

Diğer 4 kişinin durumunun iyi olduğu ancak yaşadıkları şoku henüz atlatamadıkları belirtildi.

İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti de hayatını kaybeden Andrea  Fazio'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Vira Haber

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