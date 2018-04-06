İzmit Körfezi geçen yıl 10 bin 548 gemiyi ağırladı

İstanbul ve Kocaeli sanayisine olan stratejik yakınlığı dolayısıyla deniz taşımacılığında önemli bir merkez haline gelen İzmit Körfezi, 2017 yılında 10 bin 548 gemiye ev sahipliği yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre, Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan körfeze geçen yıl 10 bin 548 gemi giriş yaptı. Bu gemilerin 4 bin 557'sini Türk, 5 bin 991'ini yabancı bayraklılar oluşturdu.

Gemi trafiği bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artan İzmit Körfezi, 2017'de en fazla geminin uğradığı liman sahası oldu. İzmit Körfezi, geçen yıl Türk limanlarına yanaşan 73 bin 306 geminin yedide birini ağırlamış oldu.

Aliağa liman bölgesi, 5 bin 202 gemiyle ikinci sırada yer alırken, bunu 4 bin 570 gemiyle İskenderun, 4 bin 349 gemiyle Mersin, 4 bin 264 gemiyle Ambarlı, 4 bin 69 gemiyle Gemlik liman sahası takip etti.

Elleçlenen yük miktarı yüzde 10,3 arttı

İzmit Körfezi'nin kıyı şeridi üzerinde faaliyet gösteren 35 liman işletmesinde geçen yıl elleçlenen yük miktarı da 2016'ya göre yüzde 10,3 artarak 73 milyon 234 bin tona ulaştı.

Geçen yıl İzmit liman sahasında elleçlenen yük hacminin 59 milyon 873 bin tonluk kısmını ithalat ve ihracat yükleri oluştururken, 12 milyon 346 bin tonu kabotaj, 1 milyon 15 bin tonu da transit yükler olarak kayıtlara geçti.

İzmit liman sahasında son 10 yılın en fazla elleçleme hacmi 73 milyon 234 bin tonla geçen yıl elde edildi. İzmit Körfezi'ndeki limanlarda 2016'da 66 milyon 406 bin, 2015'te 64 milyon 628 bin, 2014'te 58 milyon 974 bin, 2013'te 61 milyon 89 bin, 2012'de 61 milyon 458 bin, 2011'de 54 milyon 997 bin, 2010'da 54 milyon 553 bin, 2009'da 48 milyon 627 bin, 2008'de 53 milyon 851 bin ton yük elleçlenmişti.

"Avrupa'nın en büyük 10. limanı"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin sanayi için cazibe merkezi olmasında İzmit Körfezi'nin büyük etkisi olduğunu söyledi.

İzmit Körfezi üzerinde 35 limanın faaliyet gösterdiği bilgisini veren Zeytinoğlu, "Limanların inşasında en önemli etkenlerden biri iskele derinliklerinin kısa mesafede ulaşılabilmesi. Kocaeli'deki limanlardan birini Karadeniz veya Ege'de yapmaya kalktığınızda 5 ila 10 kat arası maliyet farkı oluyor. Bu bakımdan İzmit Körfezi'nin adeta doğal liman olması bize büyük bir avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Zeytinoğlu, "İzmit Körfezi'nin doğal bir liman olması Türkiye için büyük bir fırsat. Şu andaki elleçleme miktarıyla Avrupa'da 10. sırada. Yani İzmit Körfezi'ni tek bir liman olarak düşünürsek ki Rotterdam ve Barcelona da böyledir, Avrupa'nın en büyük 10. limanı konumunda." ifadelerini kullandı.

İzmit Körfezi'ne giren yıllık ortalama gemi sayısının 7-8 binlerden 10 bin seviyesine çıktığına dikkati çeken Zeytinoğlu, "Belki bundan sonra 12-13 binli rakamlara çıkacağız. Aslında limanlarımıza gelen gemilerin sayısından çok büyüklükleri artıyor." şeklinde konuştu.

Limanlarda yapılan modernizasyon çalışmalarıyla artık daha büyük gemilerin yanaşabildiğini anlatan Zeytinoğlu, bölgeye yeni liman yapılmasına kurumların sıcak bakmadığına değindi.

Zeytinoğlu, ancak mevcut limanların modernizasyon yaparak, kabiliyetlerini arttırarak daha büyük gemilere hizmet verme fırsatı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla kapasite artışı da verimlilik hesabından geliyor. Geçen yıl Kocaeli limanlarında 73 milyon ton elleçleme gerçekleştirilerek rekor kırıldı. Bu çok ciddi bir rakam. Altyapılarımızı biraz daha iyileştirirsek bu 100 milyon tona 4-5 sene içerisinde çıkar." dedi.

Limanların sanayinin ihtiyacını karşılama noktasında bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Zeytinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"2023 hedeflerine daha 5 yıl var. 60 milyar dolar ihracat çok yüksek bir rakam. Bizim rakamlarımız TİM'den farklı, gümrük rakamlarını kullanıyoruz. Geçen sene ihracat toplamımız 23 milyar doları geçti. Bir evvelki yıl 18-19 milyar dolarlarda gidiyorduk. 2023 için 60 milyar dolar ihracata zor ulaşırız ama 40 milyar dolara rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

Vira Haber