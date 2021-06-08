DP World Yarımca’dan Denizler İçin Nefes Aldıran Adımlar

Denizler ve okyanuslar dünyadaki yaşamın en önemli kaynağı. Tatlı su kaynaklarının oluşmasını sağlayan okyanuslar, aynı zamanda oksijenin de yarısını üretiyor. Türkiye’nin en büyük liman işletmelerinden ve taşımacılık devlerinden DP World Yarımca, küresel ısınma, asit dengesindeki değişimler ve insanların yarattığı kirlilikle birlikte tehlike altında olan dünya suları için birçok projeye imza atıyor. Dünyanın her denizinde küresel ticaretin sorunsuz bir şekilde devamı için çalışan DP World, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 14’üncü alanı kapsamında “SUDAKİ YAŞAM” teması özelinde deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

Faaliyet alanında çevreci teknolojilere imza attıklarını ve her yatırımı bu felsefe ile yaptıklarını dile getiren DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Örneğin hibrit araç alımı yaptık ve yıllık 19.8 ton karbon tasarrufu sağladık. Ayrıca güneş panelleri yatırımımızla yıllık enerji tüketiminin yüzde 4’ünü panellerden karşılayacağız ve 227 bin kilogram karbon salınımından kurtulacağız. Atıklarımızda da yüzde 66’ya varan bir azaltma yapmayı başardık” dedi.

MERCANLARA ÖZEL PROJE

Denizlerin ve özellikle de Marmara Denizi’nin mevcut tehlikeleri üzerine yoğunlaştıklarını belirten ve sürdürülebilir bir deniz yaşamı için çalıştıklarını belirten DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Bizler denizlerde çalışan insanlar olarak denizlerin geleceği için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. 8 Haziran Dünya Okyanus günü de bu nedenle çok kıymetli. En küçük yaştaki çocuktan, tüm paydaşlarımıza kadar farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Marmara Denizi’nde canlı yaşamını koruyabilmek ve daha da iyileştirmek için Sarı Mercanların Korunması Projesi’ni hayata geçirmekten memnuniyet duyuyorum. DP World Yarımca olarak su altındaki yaşamın anahtarı olan mercanların nüfusundaki azalmaya karşı İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğiyle projeyi önümüzdeki ay devreye sokacağız. Zararlı oluşumlar, ekosistem dönüşümleri ve insan faaliyetlerinin denizlerimizi ne boyutta etkilediğini görüyoruz. Sudaki hayatın barınağı olan mercanların sayısı gittikçe azalıyor. Biz de Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olarak Marmara’daki mercanların nüfusundaki azalmaya karşı ‘dev’ bir adım atıyoruz. Mercanların koruma ve nakil yöntemiyle sayılarını artıracağız” dedi.

ÖDÜLLÜ PROJE 10 BİNLERE ULAŞIYOR

Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile yürütülen ve Avrupa’da Stevie Ödülleri’nde Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı dalında Gümüş Ödül, İngiltere’de ise Kurumsal Sorumluluk Ödülleri’nde (Corporate Engagement Awards) En İyi Proje Yönetimi dalında bronz madalya alan ‘Çöpüme sahip çıkıyorum’ projesiyle tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, çöplerin doğru şekilde ayrıştırılması ve denizlere gitmesini engellemek için çalışan DP World Yarımca, üç yıl gibi kısa bir sürede 10 binden fazla çocuk ve öğretmene ulaşarak bu alandaki bilinci artırmak için önemli adımlar attı.

Kris Adams

Proje kapsamında 20 bin çocuğa ulaşılacak ve böylece gelecek nesillerin denizlere ve doğaya karşı sorumluluk bilinci de artırılmış olacak. Kris Adams, “Çöpüme Sahip Çıkıyorum projesi gurur duyduğumuz bir proje. Bu proje ile üç yılda büyük bir yol kat ettik ve geleceğimiz olan çocuklarımızda deniz ve çevre kültürünü geliştirmeyi başardık. Projemize devam edip bir bu kadar daha çocuğumuza ulaşmayı amaçlıyoruz. Deniz ve denizcilik kültürünün dünyada yaygınlaşmasını sağlamak konusunda kararlıyız” şeklinde konuştu.

Vira Haber