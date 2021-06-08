Tersan Tersanesi İki Doğa Dostu Araç ve Yolcu Feribotu İçin Fjord1 ASA İle Sözleşme İmzaladı

Norveç’in HAV Design firması tarafından tasarlanan, 84 metre uzunluğunda ve 16.3 metre genişliğindeki feribotlar 248 yolcu (mürettebat dahil), 80 araba ve 6 tır kapasiteli olacak. Feribotlar, yolcuların gemiden inip, binmesi esnasında kıyıdan hızlı şarj pilleri sayesinde bataryasını dolduracak şekilde tasarlandı. Son yüzyılın değişen çevresel gereksinimlerine uygun şekilde dizel-elektrik yedekleme sistemi ile tasarlanan feribotlar, tam elektrikli mod, hibrit mod ve dizel-elektrik modunda çalışabilecekler.

Stranda – Liabygda (NB1113) ve Eidsdal – Linge (NB1114) güzergahları arasında hizmet verecek olan kardeş feribotlar, araç ve yolcular için maksimum konfor ile enerji açısından verimli ve çevre dostu bir ulaşım sağlamak için inşa edilecek.

Tersan Tersanesi, 2017 yılından bugüne kadar Fjord1 ASA'ya altı adet %100 elektrikli feribot teslimatını başarıyla gerçekleştirdi. RØDVENFJORD olarak isimlendirilecek yedinci feribotun halen inşası devam ederken teslimata hazırlanıyor. NB1113 ve NB1114 ise Tersan Tersanesinin uzun vadeli işbirliğinin kanıtı olarak Fjord1 ASA için inşa edeceği sekizinci ve dokuzuncu feribotlar olacak. Yeni feribotların 2023'ün ikinci çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber