DP World’den Türkiye’nin Ticaret Köprüsü Rolünü Güçlendirecek Yeni Lojistik Ağı

Şirket, bu yeni servisiyle Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret bağlantılarını güçlendirmeyi ve Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki stratejik ticaret köprüsü rolünü desteklemeyi hedefliyor.

Küresel lojistik şirketi DP World, İstanbul'daki kritik bir lojistik merkezini de içeren pan-Avrupa lojistik servisini devreye alıyor. Şirket yeni servisiyle; kara, deniz, hava, demir yolu ve multimodal taşımacılığı birleştirerek, Avrupa'daki gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Yeni servisin, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen DP World Evyap (DP World’ün Yarımca Limanı ile Evyap Grubu’nun Evyapport arasındaki stratejik ortaklık) lansmanının ardından, DP World’ün Türkiye’deki varlığından da faydalanması planlanıyor. Tedarik zinciri yönetimini daha verimli hale getirerek ve operasyonel süreçleri iyileştirerek müşterilerinin maliyetleri düşürme ve teslimat sürelerini hızlandırma taleplerine odaklanan DP World, bunu yaparken de her aşamada şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

“Bu adım Türkiye’deki işletmelerin Avrupa’da ticaret yapmasını kolaylaştırıyor”

Yeni servislerine ilişkin açıklamalarda bulunan DP World Doğu Avrupa İcra Başkan Yardımcısı Kris Adams, “DP World’ün İstanbul ve Köstence’deki limanları arasındaki bağlantı, halihazırda Avrupa ağımızın merkezinde yer alıyor. Bu adım, söz konusu bağlantıları daha da güçlendirerek Türkiye’deki işletmelerin Avrupa genelinde ticaret yapmasını kolaylaştırıyor ve İstanbul’un küresel ticarette dünyanın en önemli şehirlerinden biri olma statüsünü daha da pekiştiriyor.” dedi.

DP World bu yeni ağ kapsamında İstanbul'da bir grupaj hattı da kuruyor. Grupaj hattı, farklı müşterilere ait küçük yüklerin tek bir sevkiyatta birleştirilmesini sağlayarak tam tır yükü olmayan müşteriler için maliyetleri düşürüyor. Aynı zamanda kapasite kullanımını en üst düzeye çıkararak verimliliği artırıyor, her sevkiyatın çevresel etkisini azaltıyor ve yüklerin kara, demir yolu ve deniz taşımacılığı arasında sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayarak multimodal entegrasyonu destekliyor. Bu sayede, Türkiye’deki işletmeler daha hızlı ve maliyet etkin lojistik çözümlerine erişerek Avrupa pazarına daha kolay ulaşabiliyor ve rekabet güçlerini artırıyor.

DP World'ün Avrupa ağı için Operasyonel Kontrol Kulesi ise Bükreş'te kuruldu. Kulenin görevi; grupaj, ilk/son mil teslimatı, depo hizmetleri, gümrük müşavirliği ve multimodal taşımacılık gibi uçtan uca hizmeti oluşturan tüm bileşenlerin koordinasyonunu sağlamak olacak. Lokasyon olarak Bükreş'in seçilmesinde Romanya'nın stratejik coğrafi konumu ve DP World’ün ülkedeki güçlü varlığı etkili oldu. Şirket, bu bölgede aynı zamanda İstanbul'dan gelen sevkiyatlar için bir kapı işlevi gören ve Tuna Nehri'ne erişim sağlayan Köstence Limanı ile ürünlerin kara ve demir yolu üzerinden Avrupa’nın geri kalanına ulaştığı Aiud'daki multimodal terminalini de işletiyor.

Vira Haber