Odessa'da Saldırıya Uğrayan Yük Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

11 Mart günü saat 20.15 sıralarında Rusya'nın düzenlediği balistik füze saldırısında Odessa Limanı'nda bulunan ve Cezayir'e tahıl yükü taşımaya hazırlanan MJ Pınar gemisindeki 4 mürettebat hayatını kaybetmiş, 1 denizci ve 1 kılavuz da yaralanmıştı. Saldırının iskelede, terminalin tahıl depolarında ve altyapıda büyük hasara yol açtığı bildirilmişti. Saldırı sonrası İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, dronla görüntülendi. Görüntülerde, üst komuta alanındaki camların kırıldığı ve naylonla kapatıldığı, ayrıca gemi yaşam alanında şarapnel parçalarının açtığı yüzlerce delik olduğu görüldü.

Vira Haber