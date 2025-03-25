Yeşil Deniz Kaplumbağası ve Tırtak Yunus Kuşadası Sahiline Vurdu

Kuşadası Kadınlar Denizi’ndeki Gurup sitesi plajında, site görevlisi Ozan Doğan tarafından deniz kıyısında görülen Yunus Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirildi. Yapılan incelemelerde Yunus’un Akdeniz ölçeğinde nesli tehdit altında bulunan 1.28 metre boyunda Tırtak yunuslardan biri olduğu tespit edildi. Yunusun üzerinde yapılan kontrollerde deri yüzeyindeki ağ izlerinden muhtemelen trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalandığı tespit edildi. Çenesinin sol tarafında muhtemelen kesici bir aletle derin bir yara açıldığı ve kuyruğunun kesildiği görüldü.

Nesli tehdit altında olan Chelonia mydas türü juvenil bir Yeşil Deniz Kaplumbağası da Kuştur Plajı’nda telef olmuş şekilde bulundu. Yapılan kontrollerde kaplumbağanın hedef dışı av olarak trol ağlarına yakalandığı ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğulduğu düşünülüyor.

Vira Haber