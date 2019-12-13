DTO, 2020 yılı genel bütçesi kabul edildi

Toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis üyelerinin 2020 yılı bütçesinin kabulünde göstermiş oldukları teveccüh için teşekkür etti.

Göreve geldikleri ilk günden beri hizmet esaslı bir stratejiyi benimsediklerini, Odayı yönetirken, aklı, sağduyuyu, planlı ve şeffaf çalışmayı hep ön planda tuttuklarını belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Bütçemizi hazırlarken de, iki ilkeye dikkat ettik. Bunlardan birincisi üyelerimiz için önem taşıyan her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesi için tüm gücümüzle çalışmak, ikincisi ise bu çalışmaları tasarruf ilkelerini gözeterek yapmak. Odamız gelirlerinin en doğru ve en etkin bir şekilde değerlendirilmesinin ancak bu anlayışla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu anlayış ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Odamız 2019 yılı bütçesinde tahmin edilen gelirlerin üzerinde bir gerçekleşme, giderlerimizde ise gözle görülür bir tasarruf oluşacağını şimdiden müşahede ediyoruz ki, kesin bilançomuzu Mart ayı Meclisinde sizlerle paylaşacağız.”

Tamer Kıran, yeni bütçenin ülke ekonomisine, Türk denizciliğine ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diledi.

“Ülkemizin Refahı İçin İş Üretmeyi Kendimize Öncelikli Görev Edinmeyi Sürdüreceğiz”

Dünya ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler konusunda görüş ve önerilerini de Meclis üyeleriyle paylaşan Tamer Kıran, ticaretin 2020 yılında toparlanması, küresel ekonomik büyümenin destekleyici politikalar ve iktisadi faaliyette beklenen canlanmayla 2020'de 2019'a kıyasla bir miktar daha yüksek olmasının beklendiğini kaydetti.

İyimser beklentilere rağmen önümüzdeki yıl dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmelere paralel bazı riskler ve zorluklar da görülebileceğine dikkat çeken Tamer Kıran, “Denizcilik sektörünü oluşturan paydaşlarımızın geleceğe dair risk faktörlerini iyi tespit edip, buna göre analizler yapmaları ve çözümler üretmelerinin hayati önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Biz her zaman olduğu gibi önümüzdeki yıl da; zorluklar karşısında yılmadan, ülkemizin refahı için aş, iş üretmeyi kendimize öncelikli görev edinmeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Başkan Kıran Merhum Kaptan Ferit Biren’i Andı

Konuşmasında, hafta içinde vefat eden Türk denizcilik sektörünün duayenlerinden Kaptan Ferit Biren’i de anan Tamer Kıran, merhum Biren’in, Deniz Ticaret Odası’nın ilk kuruluş aşamasında önemli görevler üstlenen temel taşlardan birisi olduğunu belirterek, Oda’nın kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tamer Kıran, “Denizcilik sektörümüze çok kıymetli hizmetler veren Merhum Ferit Biren’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum.” dedi.

Tamer Kıran, konuşmasının sonunda 2020 yılının dünyaya, ülkemize barış ve bereket, insanlara sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, denizcilik camiasının yeni yılını kutladı.

Meclis toplantısında ayrıca, DTO’da resim sergisi açılan, 15 yaşındaki otizmli ressam Süleyman Tuna Taşkın’a plaket verildi.

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https://www.virahaber.com/dto-2020-yili-genel-butcesi-kabul-edildi-632g.htm

Vira Haber