DTO’dan genç ressama plaket

Üç yaşında otizm tanısı konulan ve eğitim almaya başlayan Tuna’nın resim yapma merakı, 9 yaşında keşfedildi. Annesi İpek Taşkın ve babası Süleyman Taşkın’ın desteğini alarak, 5 yıldır üzerinde çalıştığı ilk sergisini Maltepe Belediyesi’nin desteği ile Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Sesim Fırçalar” sergisini açtı. Dün gerçekleştirilen IMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılan Süleyman Tuna Taşkın’ın resim sergisine oda da yer verildi. Serginin ardından plaketini İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’dan aldı.

Vira Haber