Gübretaş Nbulkgas Deniz İşletmeciliği’ni satıyor

Türk denizcilik sektöründe önemli bir satış daha yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Danimarkalı denizcilik şirketi DFDS’nin Türk firması U.N. Ro-Ro’yu almasının ardından bu yıl da önemli bir satış için ilk adım atıldı. Finans Gündem’den Cömert Yıldız’ın haberine göre, Gübretaş’ın sahibi olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği satılıyor. Gübretaş, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği’ndeki paylarının tamamını satmak için ihaleye çıkacak. Teklifler incelenecek ve yönetim kurulunun onaylamasının ardından karara bağlanacak.

6 RO-RO GEMİSİ BULUNUYOR

2014 yılında kurulan Nbulkgas’ın bünyesinde amiral gemi pozisyonunda Negmar Grup var. Bu grubun altında ise 4 adet yük gemisi, 2 adet LPG, 6 adet Ro-Ro ve bir adet tren vapuru olmak üzere filoda toplam 13 gemi bulunuyor.

Vira Haber