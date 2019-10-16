DTO, Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği'ne üye oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası, 31 ülkede 120 limanın üye olduğu dünyanın en büyük kruvaziyer liman örgütü Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği’ne (MedCruise) resmen üye oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın üyeliği, MedCruise’un 1-4 Ekim tarihlerinde Fransa Côte d'Azur Antibes şehrinde yapılan 55. Genel Kurulu’nda onaylandı.

Akdeniz’deki limanların temsilcileri, dünyanın önde gelen kruvaziyer operatörleri ile turizm acentelerinin katıldığı MedCruise Genel Kurulu’na, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı temsilen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk katıldı. Toplantıda kruvaziyer operatörleri ile Türk limanları arasında 2020 ve sonraki sezonlara yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirilirken, dünyanın önde gelen kruvaziyer hatlarının temsilcileri Türkiye seferlerine başlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Öztürk, “İstanbul ve İzmir 2020’de başlayarak, 2021’de daha da kuvvetlenerek kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapmaya başlayacak. MedCruise üyeliğimiz de hedeflere ulaşmamızda çok önemli destek olacak” dedi.

TÜRKİYE REZERVASYONLARINDA ARTIŞ

Genel kurul üyelerine hitap eden ve Türk kruvaziyer sektörüyle ilgili bir sunum yapan Öztürk, Türkiye’nin doğası, tarihi, modern limanları ile kruvaziyer gemileri için eşsiz rota olduğunu söyledi. Akdeniz’in yüzde 20 pay ile kruvaziyer sektöründe ikinci büyük pazar olduğunu ifade eden Öztürk, 2018’de 28 milyon yolcunun seyahat ettiği Akdeniz limanlarının 2019’da 13 bin seferle 30 milyon yolcuya ulaşacağı bilgisini aldıklarını açıkladı.

Öztürk, “2027’ye kadar dünyada 123 gemi suya inecek. Her 39 günde bir gemi inşa edilip kruvaziyer turizminin hizmetine girecek. Gemilerin önemli bölümü Akdeniz’de seyahat edecek. Kruvaziyer firmaları aşırı yoğunluk ve yerel halkın memnuniyetsizliğinden dolayı Venedik, Barselona, Dubrovnik gibi Batı Akdeniz limanlarından farklı limanlar arıyorlar. Bu nedenle Doğu Akdeniz’e yöneldiler. Nitekim son aylarda en fazla rezervasyon alan yerler Türkiye, Karadeniz ve Kuzey Afrika. İstanbul’daki Galataport’un devreye girmesi de bu süreci hızlandırdı. Gemilerinin yüzde 16’sı Akdeniz’de olan MSC’nin yetkilileri, önümüzdeki dönemde 4 gemiyi daha Akdeniz’e yönelteceklerini, Doğu Akdeniz ve Türkiye pazarına dönmekten mutlu olduklarını açıkladılar” diye konuştu.

LÜKS YELKENLİLER GELİYOR

İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak kruvaziyer gemilerinin Türkiye’ye geri dönmesi için 2015’ten bu yana çalıştıklarını belirten Öztürk, 2015’ten bu yana sektörün en büyük buluşması olan Miami’deki Seatrade Kruvaziyer Fuarı’na katıldıklarını; Hamburg, Barselona, Atina’daki fuarlarda Türkiye’yi tanıttıklarını, Miami ile İzmir’i kardeş liman yaptıklarını söyledi. 2020’de Costa’nın Türkiye’ye ilk seferini yapacağını belirten Öztürk, “Kesinleşmiş rezervasyonlara göre İzmir’e 2021 yılında Costa dört, MSC 20’nin üzerinde sefer yapacak. Bu sayının hızla artacağına inanıyoruz. Son dönemde kruvaziyer yolcuları için küçük liman şehirleri cazip hale geldi. Celestyal Cruise Çanakkale’ye uğrak yapma kararı aldı. Kruvaziyer operatörlerinin radarında Bodrum, Fethiye gibi limanlar da var. Ayrıca küçük ama lüks yelkenli gemilerin 2021’deki duraklarından biri Türkiye olacak. Ülkemizin kruvaziyer gemilerin rotasına dahil olması için gösterdikleri gayretten dolayı Galataport, Global Liman İşletmeleri’ne teşekkür ediyorum” dedi.

YEŞİL GEMİLERE HAZIRLANALIM

Kruvaziyer firmalarının Akdeniz’de sezonu uzatmayı planladıklarını açıklayan Öztürk, liman tarifelerinde indirim yapılarak kışın da Türkiye’ye gemilerin uğrak yapabileceğini, Çeşme gibi limanların bu fırsattan yararlanabileceğini belirtti. Kruvaziyer sektörünün çevreci gemilere ve limanlara yöneldiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu: “Yakında suya inecek 26 gemi LNG ile çalışıyor. Ayrıca Green Destination kapsamında LNG tedariği ve kıyı elektriği yapabilen yeşil limanlar tercih sebebi oluyor. Türkiye limanları ve İzmir olarak da bu altyapıya bir an önce hazırlanmalıyız”.

Vira Haber