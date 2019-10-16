Gemi Brokerleri Derneği, Ata’nın huzuruna çıkacak

Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini belirleyen GBD, Ata’nın huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Semih Dinçel’in başkanlığa seçildiği GBD’nin 5’inci Genel Kurulu’ndaki vaatlerden biri de Anıtkabir ziyaretine üyeler ve aileleri ile katılmaktı. 19 Ekim Cumartesi günü saat 09.00’da Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden Ankara’ya doğru hareket edecek denizciler, saat 16.30’da Anıtkabir’e çıkacak.

Vira Haber



