Sky Princess sefere başlıyor

Princess Cruise’un filosuna yeni eklendiği Sky Princess℠ ile ünlü Kraliyet Sınıfı gemilerinin kendine özgülüğü, lüks bir cazibe merkezi oluşu ve çağdaş tasarım geleneği zirveye taşınıyor. Şimdiye kadarki en heyecan verici eğlence mekanlarını, en yeni yemek seçeneklerini, ödüllü şeflerle ortak çalışmaları, rahatlık derecesi daha da artırılan lüks kamaraları Sky Princess℠’ta görmek için Ekim ayını bekleyin! “Bu daha başlangıç!” mottosuyla, 3 bin 660 kişilik yolcu kapasitesi ve bin 346 kişilik mürettebatı ile 2019’da Akdeniz ve Karayipler’e sefere çıkacak olan, Princess Cruise’un yeni Royal Class gemisi Sky Princess℠, Princess MedallionClass™ deneyimi ile sıfırdan inşa edilmiş ilk gemi olma ayrıcalığına sahip.

MedallionNet™ Wi-Fi hizmeti ile denizin ortasında bile sosyal yaşamdan kopmayan Sky Princess℠ misafirleri, gemiye adımını attığı andan itibaren kendini evinde gibi mutlu hissedecek. Konukseverliğin ne demek olduğunu bilen güler yüzlü personelin özenli servisi sayesinde Princess® gemisi, evden uzaktaki yuvanıza dönüşecek.

Eşsiz Hizmet ve Denizdeki En Büyük Balkon

“Exclusive” deyimi, yeni gemide yaşayacağınız deneyimi tanımlamaya yetmeyecek. Dahili olanaklar, özenli hizmet ve her arzunuzu yerine getirmek için size özel tahsis edilen bir Suite Experience Manager gemide sizi bekliyor.

Sky Princess℠’ın zirvesini taçlandıran, kalabalık aileler dahil beş kişiye kadar misafir ağırlayan her Sky Suite, seyahatiniz boyunca 270 derecelik panoraması ile gözünüzü kamaştıracak. Zarif ve lüks bir şekilde döşenmiş iç yaşam alanlarını tamamlayan, bin metrekareden fazla uzunluğuyla “denizdeki en büyüğü” olan kesintisiz balkonu, sizi, özel rahatlama alanlarında kişisel kutlamalara veya yeme-içme etkinliklerine ev sahipliği yapmaya davet ediyor.

Denizdeki En Güzel Yemek

Yemekleri, 380'in üzerinde destinasyondan esinlenerek, yalnızca en taze malzemeleri kullanarak ve sıfırdan yapılan Sky Princess'ta enfes bir mutfak yolculuğuna çıkacaksınız. Michelin yıldızlı şefler, usta bir mixologist –barmen- ve usta bir sommelier -şarap garsonu-, her damak için olağanüstü bir yemek deneyimi sunmayı taahhüt ediyor.

Göz Kamaştırıcı Bir Yemek Macerası

Hem gastronomi uzmanları hem acemi gurmeler için olağanüstü bir deneyim sunan Chef's Table Lumiere, özel buluşmalar için mükemmel bir mutfak yolculuğu. Seçkin bir konuk grubuna katılarak şampanya ve ordövrler eşliğinde başlayan lezzet turunu, geminin executive chef’inin ev sahipliğinde hazırlanan görkemli, çok çeşitli akşam yemeği ile tamamlamaya hazır olun! Yıldönümü veya farklı kutlamalarınız için veya sadece tatilinizi unutulmaz kılmak için mükemmel bir tecrübe olan sınırlı sayıdaki Chef's Table Lumiere için önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

Sınırsız Eğlence, Bol Aktivite!

Her Princess gemisinde olduğu gibi Sky Princess℠’ta da gece-gündüz her yaştan misafirin eğlenmesi için farklı etkinlikler var. Yıldızlar® Altındaki Filmler, casino, Take Five’da caz dinletileri, Princess Tiyatrosu ve müzikal şovlar, spor müsabakaları, sanat galerisi ve müzayede, müzik ve dans, Okyanusun Sesi, Discovery ™ ve Animal Planet ™ ortaklıklarını içeren eğlenceli ve gizemli SEA Programları, güverte partileri, fotoğraf stüdyosu, Prenses alışveriş dükkanları, farklı kültürlerin eğlenceleriyle kutlamalar yapabileceğiniz Dünya Festivallerine ve yeteneklerinizi keşfedeceğiniz öğretici etkinliklere katılmak gibi farklı tekne aktiviteleri, seyahatiniz her anında size zevkle meşgul edecek.

Gemide Ağaç Ev Keyfi

Sky Princess℠’ın küçük konukları, oyun zamanına ilham veren ve keşfe davet eden orman temalı dünyadan memnun kalacaklar. 3-7 yaş arasındaki çocuklarınız dans edecek, pijama ve film gecelerinin tadını çıkaracak, Animal Planet™ kuklaları ve maskeleri gibi sanat projelerine katılacak veya bir Lego® tekne yapımı yarışmasında yarışabilecek.

Neşeli Gençleştirme

Princess’ta beden, zihin ve ruhunuzu canlandırıp yenileyecek pek çok hizmet var. Gençleştirici SPA bakımlarından sadece yetişkinler için ayrılan üst düzey bir sığınağın huzuruna, en son teknolojiye sahip fitness merkezlerinden bedeninizi yenileyecek, ruhunuzu gençleştirecek tüm unsurlara kadar her şeyi gemide bir arada bulacaksınız.

Denizdeki En İyi Uykulu Geceler…

Sky Princess’ta sadece iyi bir tatil ve eğlence değil konforlu bir uyku için de size en iyisi sunuluyor. Genel sağlık durumunuz göz önünde bulundurularak, kurul onaylı uyku uzmanı Dr. Michael Breus onayıyla hazırlanan yeni lüks Princess Cruise yataklarında, deliksiz bir uyku için bilimsel olarak tasarlanmış bir şilte ve yatak yayları, peluş yastık kılıfı, Avrupa'dan ilham alan yorganlar ve yüzde 100 lüks jakarlı dokuma nevresimler kullanılıyor.

