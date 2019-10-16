Uluslararası Denizcilik örgütlerine mektup

Ahmet Bedri İnce imzasıyla İngilizce olarak kaleme alınan mektupta Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek terörle mücadele kapsamında yapıldığına dikkat çekildi.

‘’Sevgili Başkan’’ diye yazılan mektupta şunlar kaydedildi:

Operasyon, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve BM Şartı'nın 51. Maddesinde yer alan “Öz Savunma Hakkı” çerçevesinde, UNSC'nin terörle mücadelede kabul etmesine yönelik kararlar göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin uluslararası hukuk tarafından tanınmış hakları çerçevesinde yürütülmektedir.

Türkiye neden bu operasyona karar verdi? Bunun pek çok sebebi var. Bu bölgedeki 200'den fazla yaralının ve ölümcül saldırıların sorumluluğu, PYD / YPG ve bağlı kuruluşları tarafından üstlenildi.

İkinci önemli neden, şu anda Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin ana vatanlarını teshil etmektir.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, dünyada şu an 2,6 milyonu çocuk olmak üzere 6 milyon Suriyeli Mülteci varken Türkiye 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu operasyon, Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin ana vatana dönmesini sağlayacaktır.

Bu bağlamda, Barış Pınarı Operasyonu'ndaki bu çabalarla Türkiye, terörist grupları operasyon alanı içerisinde tanımlanan alanın dışına (barış koridoru) itecek ve Güney sınırı boyunca güvenli bir bölge oluşturacaktır.

Son olarak, bu operasyonun sivillere yönelik zararlı eylem ve zararlardan kaçınacağına ve bölgedeki barışı ve istikrarı sağlayacağına kesinlikle inandığımı ifade etmek isterim.

Vira Haber