DTO Aliağa sorunları birer birer çözüyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında Ekim ayı toplantı zabıtları onaylandı. Eylül ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ekim ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in Ekim ayı faaliyetleri ile Aliağa da ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan ihracat/ ithalat rakamları ve faaliyetler üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

“TRANSİT YAKIT İKMAL İSTASYONU SON AŞAMADA”

İthalat ve ihracat rakamları hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Şimşek, son günlerde basına da sıkça yansıyan transit yakıt ikmal ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Başkan Şimşek “Son günlerde yakından takip ettiğimiz bir konu var. Transit yakıt ikmal konusu. Bu zaten üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir konuydu. Aliağa Limanına uğrak yapmadan transit yakıt ikmal istasyonu hizmete açabilmek için ilgili Aliağa Gümrük Müdürlüğüne ve oradan da Bölge Gümrük Müdürlüğüne dilekçemizi yazdık. Ankara’ya da bölge müdürlüğü tarafından dilekçe yazıldı. Sözlü olarak bunun teyidini aldık. Ancak ülkemizde geçmiş yıllardan kanunlarımızın bir takım şeyleri müsaade etmediği için mevzuatta birkaç değişiklik yapılacak ve ondan sonrada inanıyorum ki çok yakın zamanda ülkemizin döviz kazancını arttıracak olan bir transit yakıt ikmal istasyonu bölgemizde hizmete girecek” dedi.

“KUZEY EGE OTOYOLU LİMANLARIMIZI CANLANDIRACAK”

Kuzey ege otoyolunun büyük bir bölümünün trafiğe açıldığını belirten Başkan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde yolun geriye kalan 7 kilometrelik kısmının ise yaklaşık 30-35 gün içerisinde trafiğe açılacağını belirttiler. Böylelikle inşallah alt yapı olarak otoyol hem Aliağamız hem de Çandarlı Limanlarımızla tamamen entegre olacak. Kuzey Ege Otoyolundan geçecek olan ağır vasıta kamyon ve tankerlerimizin hızlı bir şeklide limanlarımıza gidip gelmelerini sağlayacak. Bunun da ülkemizin ekonomisine büyük bir katma değer sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZ TAMER KIRAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Dikili de 130 yakın balıkçı teknesinin bulunduğu Balıkçı Barınağı ile ilgili olarak yaşanan sorunu çözdüklerinin altını çizen Başkan Şimşek şöyle devam etti: “Odamıza Dikili Balıkçılar Barınağı ile ilgili tıkanmış bir konu geldi. Burada ki sıkıntı barınma ile ilgiliydi. Yönetim olarak Dikili’ye giderek sıkıntıyı yerinde inceledik. Daha sonra Ankara ve genel merkezimiz ile görüşmelerde bulunduk. Ben buradan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanımız Tamer Kıran ve ekibine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Dikili Balıkçılar Barınağının ÇED ve etüdünün yapıla bilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden bütçesi onaylandı. Yakın bir zamanda da ihale çıkacak, ihaleden sonrada oradaki denizci kardeşlerimiz düzenli bir şekilde teknelerinin barınmasını sağlayacaklar” dedi.

Son olarak toplantıya katılım gösteren Aliağa Gümrük Muhafaza Bölge Amiri Ali Yıldırım, sektörde yaşanan sorunlarla ilgili olarak üyelerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Toplantı dilek ve temennilerin dinlenmesi ile son buldu.

Vira Haber