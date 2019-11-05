Bakanlık ve DTO Yöneticileri 2. kez  toplandı

İMEAK DTO Yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşların yöneticileri ile ikinci kez biraraya geldi. İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın İstanbul Fındıklı’daki genel merkez binasında dün (4 Kasım 2019 Pazartesi günü) yapılan toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Taşçı, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bankaoğlu, Bakanlık Daire Başkanları Umut Şentürk, Bülent Sönmez ve Mustafa Çankaya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO Meclis Başkan Yardımcısı Kenan Türkantos, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri ve DTO Sekretaryası katıldı.

Toplantıda, DTO Meslek Komiteleri tarafından belirlenen ve sektörü yakından ilgilendiren sorunların çözümü konusundaki çalışmalara devam edildi.

İMEAK DTO Yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşların yöneticileri 18 Ekim 2019 Cuma günü biraraya gelmişlerdi.

Vira Haber