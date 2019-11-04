Alzheimer’ın çaresi deniz yosununda

Çin'in İlaç Güvenliği Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, temel maddesi deniz yosunu olan Oligomannate isimli ilaç, erken ve orta evrede Alzheimer'in tedavisinde kullanılabilir.

Açıklamada satışına verilen onayın şartlı olduğu, ilacın ilave klinik deneylerden geçirilirken satışta olabileceği, ama bu süreçte çok sıkı denetleneceği ve herhangi bir güvenlik sorununun çıkması halinde piyasadan çekileceği vurgulandı.

Yeni ilacı yaratan Çin Bilimler Akademisi Şangay Materia Medica Enstitüsü'nden Geng Meiyu liderliğindeki ekip, düzenli tüketenlerde Alzheimer'e rastlanma oranının düşüklüğünden hareketle deniz yosunu üzerinde çalışmalar yapmaya başladıklarını belirtti.

'Bağırsaklardaki bir bakteriyi bastırarak'

Ekip, Cell Research (Hücre Araştırması) dergisinde yayımladığı makalede, deniz yosununun içerdiği bir şekerin, bağırsaklarda bulunan ve sinir hücrelerinde bozulma ile beyinde enflamasyona yol açarak Alzheimer'e neden olan belli bir bakteriyi nasıl bastırdığını anlattı.

Vira Haber