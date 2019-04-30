DTO Aliağa'dan öğrencilere ödül

Aliağa Tüpraş Rafinerisi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan İMEAK DTO Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, etkinliğe katılımın yüksek olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Şimşek, “İlkini yaptığımız bu etkinlik gelecek yıl lokal olmaktan çıkarak, bölgesel bir etkinlik olarak devam edecek. Çünkü bölgemizdeki ilçelerden bu konuda yoğun talep var. Süreci birlikte yürüttüğümüz Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, desteğini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Kaymakamız Sayın Erhan Günay’a, öğretmenlerimize, komisyon hocalarımıza ve bugün bizleri burada ağırlayan Tüpraş Genel Müdürü Arda Yıldırım’a teşekkür ediyorum “ dedi.

Eğitim, hayat boyu süren meşakkatli uzun bir yolculuk”

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ise şunları söyledi: "Yaklaşık 5 ay önce bu salonda 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı’nı gerçekleştirmiş, o çalıştayda geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yeni ufuklar kazandırmak, onları hazırlamak, bugünlere ve yarınlara taşımak için, bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu'nun ışığında çalışmalarımıza devam edeceğimizi, yayınladığımız Vizyon Belgesi ile ilan etmiştik. Çocuklarımız bilim ve teknolojiyi rehber edinerek, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, aynı zamanda güzel sanatlara duyarlı, estetik kaygıları ve duruşları olan bireyler olarak yetiştirmek bizim en büyük arzumuz. Eğitim hayat boyu süren meşakkatli uzun bir yolculuk. Bu kutlu yolda asla yalnız yürüme yemezdik. Paydaşlarımızın yol arkadaşlığına desteğine ihtiyacımız vardı. Hep beraber el ele büyük hedefler başaracağız. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi bu yol arkadaşlığı sırasında bizlere yarenlik yapan bir paydaşımızdır. Biz birlikte çok güzel işler başardık. Başarmaya da devam edeceğiz"

“Aliağa olarak güzel bir liman kentiyiz”

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke, Aliağa'nın da güzel bir liman kenti olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla deniz konusunda farkındalık oluşturmak, denizcilik konusunda çocuklarımızın bilinçleri, yargılarını onların hayal güçlerini geliştirmek adına çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Bu konuda İMEAK Deniz Ticaret Odasına ve Başkanına çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

Daha sonra ilkokullar arasında "Deniz ve Çocuk” konulu resim, ortaokullar arasında "Denizler ve Gemiler” konulu şiir, yine ortaokullar arasında "Aliağa İçin Denizin Önemi Nedir” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren, mansiyon alan ve jüri özel ödülüne layık görülen öğrenciler ödüllerini aldı.

Vira Haber