Tuzla’da denizciler için kafa dinleme vakti

Vira Haber olarak sizler için gezdiğimiz “denizci mesken”lerine bir yenisi daha eklemek üzere son günlerde adını sıkça duyduğumuz Tuzla Garden Otel’e rotamızı çevirdik. Otele girer girmez sizi minimal ama zevkle döşenmiş lobi karşılıyor. Lobinin baktığı bahçenin ise 19. yy İngiltere’sini andıran peyzajı ve dekoratif mimarisi ile seyretmesi bile oldukça keyifli. Bizi otel adına Tuzla Garden Otel Genel Müdürü Yusuf Yıldız karşılıyor.

TUZLA’NIN TARİHİ MERKEZİNDE

Yusuf Yıldız’a sorularımızı yöneltmek için İngiliz Bahçesi manzaralı koltuklarımıza kuruluyoruz. Tuzla’nın tarihi çarşısı Kalekapı’da yer alan Otel’in denizciler tarafından sıkça tercih edilmesinin en önemli sebebi olarak ViaPort Marina’ya 1-2 dakika olması, sahile ise 100 metre yürüme mesafesinde olması geliyor. Otel’in lokasyon olarak bir diğer avantajı ise merkezde yer alması dolayısıyla balık restoranları ve kafelerin elinizin altında olması. Otel toplamda 42 odalı. Bunların 35’i standart delux süit, 5 adet 35 metrekarelik junior süit, 2 adet de 1+1 deniz manzalı teraslı Presendetial Suite mevcut.

1 KM YARI ÇAPTA BÜTÜN İŞLERİNİZİ HALLETME VE ALIŞVERİŞ İMKANI

Özellikle yurt dışından gelen misafirler yiyecek içecek üniteleri ve alışveriş yapılacak dükkanların yakınlığı sebebiyle yorulmadan bütün işlerini otelin olduğu 1 km’lik yarı çapta halledebiliyor. Sadece yurt dışı misafirler değil deniz manzaraları odalarıyla otel İstanbul’dan hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen yerli misafirler için de tercih sebebi.

KÜTÜPHANE VE BOTANİK BAHÇE…

Tarihi sit alanı olması nedeniyle bölgenin mimari dokusuna uygun inşa edilen Tuzla Garden Otel Butik olmasına rağmen oldukça büyük eksiksiz ekipmanlı spa ve fitness salonuna ve bizim hayran kaldığımız 250 metrekarelik botanik bahçesine sahip. İş seyahati için oteli tercih edenlerin içinde dinlenip çalışabileceği bir kütüphane var.

PEYNİR EZİNE’DEN, BAL BALIKESİR’DEN

Otelin en beğendiğimiz yönü ise yapılan kahvaltı oldu. Yaz aylarında ister botanik bahçede ister kış bahçesinde oturabileceğiniz, 70 çeşit kahvaltı menüsü gerçekten göz dolduruyor. Lezzetine hayran kaldığımız ürünleri sorunca, Otel Müdürü Yusuf Yıldız yöresel ürünlerin her birinin ayrı ayrı memleketlerinden özenle seçilip menüye eklendiğini söyledi. Çok beğendiğimiz peyniri Ezine’den getiriyorlarmış, diğer favorimiz bal ise Balıkesir yöresindenmiş.

Vira Haber’deki denizci meskenler köşemiz için gittiğimiz otelden ayrılırken ayaklarımız geri geri gidiyor, kendi aramızda aslında bir hafta sonu tatili iyi olurdu diyoruz. Biz size haberlerimizi ulaştırabilmek için bir konferans sebebiyle otelden ayrılıyoruz ama Tuzla Garden Hotel ’de gerçekten bir hafta sonu tatili iyi olurdu…



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