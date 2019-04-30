Rus denizaltısı ve kurtarma gemisi Boğaz'dan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, "Kolpino" adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi'nden bugün saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, dizel- elektrikli denizaltı "Kolpino', saat 08.45'te Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan "Dur Yolcu" yazısı önünden geçen Rus denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerler bulunan Rus denizaltının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla yakın takip yapıldığı görüldü.

Öte yandan Kashtan sınıfı "KIL-158" borda numaralı askeri kurtarma gemisi ise Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne seyrini sürdürdü. Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Vira Haber