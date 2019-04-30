IDEF'in en büyüğü yine ASELSAN

65 ülkeye yaptığı ihracat, insanların ve doğanın korunmasına ve toplumların refahına adadığı ileri teknolojisi, geniş ürün yelpazesi ile yenilenebilir enerjiden haberleşmeye kadar sunduğu çözümleri ve ilk defa görücüye çıkarttığı yepyeni ürünleri ile ASELSAN bu yıl da IDEF'in en çok dikkat çeken standı olarak ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Globalleşme yolculuğunda ihracat yaptığı ülkelere her geçen yıl yenilerini eklemesi ve yerelleşme politikaları doğrultusunda dünyanın pek çok kıtasında açtığı yeni ofisleri ile adından söz ettiren ASELSAN'ın IDEF 2019'da; genel kurmay başkanlarının, savunma bakanlarının, kuvvet komutanlarının da bulunduğu 50'nin üstünde üst düzey yabancı heyeti ağırlıyor.

Küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan ASELSAN; teknoloji transferini de içeren çeşitli işbirliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin teknolojik altyapılarına, güvenliklerine ve refahına katkı sunma konusunda kararlılığını bir kez daha vurguluyor.

IDEF 2019'da bir yenilik olarak ASELSAN; çok önemli iki değerine bundan önce olduğundan daha ciddi kaynak ve zaman ayıracak: gençler ve tedarikçiler için ayrılmış özel alanlarda fuar boyunca görüşmeler yapılacak. Hem ASELSAN'da bir kariyer sahibi olmak isteyen adaylar, hem de ASELSAN ile güç birliği yapan tedarikçiler ve tedarikçi olmaya aday sanayiciler ve KOBİ'ler kendilerine ayrılan özel bölümlerde iş imkanlarına yönelik firsatlarını keşfediyor, değerlendiriyor, karşılıklı tanışma imkanlarını oluşturuyor.

Güncel teknolojiler kullanarak yeni ve çeşitli sunum imkanları ile donatılan ve yepyeni çözümleri ile birlikte IDEF 2019'da 300'ü aşkın ürüne ev sahipliği yapan ASELSAN standı tüm katılımcıların beklentilerine hitap edecek şekilde tasarlandı.

Vira Haber