IDEF yeni milli ürünlerle kapılarını açtı

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) başladı.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 14. kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ve yabancı temsilcilerin de katıldığı törenle kapılarını açtı.

İDEF’in açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur" dedi.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Türkiye'nin 17 yılda savunma sanayinde elde ettiği kazanımları en iyi göreceğimiz işte bu fuardır. Önümüzdeki yıllarda bu fuarı çok daha ileriye taşıyacak adımları da hep birlikte atacağız.

Coğrafyamızda son bin yıldır Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak varlığımızı güçlü bir şekilde sürdürebilmemizi, etkili bir savunma altyapısına sahip olmamıza borçluyuz. Bazıları Türkiye'nin geçmişini bir asırdan ibaret sanıyor.

Son dönemde yaptığımız atılımlar tarihi süreklilik içinde okunmalıdır. Kutül amare zaferimizin 103. Yıldönümünü kutluyor, tüm şehitleirmizi bir kez daha hayırla yad ediyorum.

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge dünyadaki siyasi krizlerin en yoğun olduğu yerdir

Dünya bugün tüm insanlığın ortak ihtiyacı olan istikrar iklimini tehdit eden gelişmeler nedeniyle diken üstündedir.

Tek taraflı güç kullanma giderek daha sık kullanılan bir yoldur

İhtilafların çözümü konusunda askeri seçenekler daha çok konuşulmaya başlandı

Türkiye gibi, neredeyse kesintisiz bir şekilde terörle mücadele eden ülkelere savunma sanayi alanlarında gizli veya açık ambargo uygulanıyor

Suriye’de bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların yığıldığını takip ediyoruz

Libya’daki gelişmeler de bunu çok açık ortaya koyuyor.

Kendileri binlerce km öteden tehdit algıları üretip üzerine gidenler meşru hassasiyetlerimizi görmezden geliyor

Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi savunma sanayii alanında da dayatmayı kabul etmemiş ve etmeyecektir.

Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde her yıl artan bir oranda savunma sanayi ürünü ihracatı gerçekleştiriyoruz.

Sınırlarımızda yaşadığımız tacizler neticesinde ilk başvurduğumuz yer müttefikler olmuştur. Taleplerimiz ya cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürülen talepler konulmuştur.

Rusya ile vardığımız S400 anlaşmasının gerisinde böyle bir süreç vardır.

Kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı yol alıyoruz.

F-35’ler konusunda da benzer bir haksızlığa, dayatmaya maruz kalıyoruz.

Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yılki fuarımızda da hem Türk savunma sanayii şirketlerinin hem de küresel şirketlerin son teknolojiyle geliştirdikleri platform ve sistemler görücüye çıkacak, çok sayıda sözleşme imzalanacak ve yeni iş birliklerinin temelleri atılacak." dedi.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 14. kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve yabancı temsilcilerin de katıldığı törenle kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, fuarın dünyada savunma sektörünün tüm alanlarını ve güvenlik sektörünü aynı anda bünyesinde barındıran nadir fuarlardan olduğunu belirterek, fuarın dünyanın pek çok ülkesinden katılımcılarla küresel anlamda bir "savunma zirvesi"ne dönüştüğünü vurguladı.

Geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yılki fuarda da hem Türk savunma sanayii şirketlerinin hem de küresel şirketlerin son teknolojiyle geliştirdikleri platform ve sistemlerin görücüye çıkacağını dile getiren Demir, fuarda çok sayıda sözleşme imzalanacağını ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağını kaydetti.

Demir, "Her alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da önemli atılımlar gerçekleştirmekte olan ülkemiz, bir yandan dünya savunma sanayii pazarında rekabet gücünü artırırken, öte yandan bulunduğu bölgede güvenlik ve istikrarın temini için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde var gücüyle çalışmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, bulunduğu kırılgan coğrafyada, modern araç ve gereçlerle donatılmış bir Türk ordusuna sahip olmanın hayati öneminin farkındadır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk savunma sanayisinin geliştirip ürettiği helikopterler, insansız hava araçları, askeri gemiler, zırhlı araçlar, füzeler, diğer platform ve ürünleri harp meydanında kullanmaktadır." diye konuştu.

İç güvenlik anlamında Jandarma ve Emniyet teşkilatlarının, büyük oranda yurt içinde geliştirilen ürünlerle faaliyetlerini ve operasyonlarını yürüttüğünün altını çizen Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) uzun yıllar içinde edindiği proje yönetimi, sanayileşme, kalite-test ve uluslararası iş birliği bilgi birikimi ve tecrübesi ile Türk savunma sanayiinin halihazırdaki imkan ve kabiliyetlerini geliştirdiğini ve bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Başkanlığı'nın ihtiyaçlarının yüksek kalitede, etkin maliyetle karşılanmasına hizmet ettiğini ifade etti.

"70'den fazla ülkede 500'den fazla iş birliği takip ediliyor"

İsmail Demir, SSB'nin yürüttüğü projelerin dış ticaret dengesine katkı sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız, sektörel sanayileşme ve uluslararası iş birliği konusunda yegane düzenleyici devlet kurumu sıfatıyla, KOBİ'lerden en büyük şirketlere, teknokentlerden kümelenmelere kadar tüm sektör oyuncularıyla Ar-Ge aşamasından yetenek paylaşımına kadar beraber hareket etmektedir. Uluslararası iş birliği çerçevesinde 70'den fazla ülkede 500'den fazla iş birliği faaliyetini takip etmektedir."

"70'e yakın imza töreni düzenlenecek"

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade de katılımcı firma sayısı ve planlanan görüşmeler bakımından fuarın dünyanın en büyük dört savunma sanayii fuarı arasında yer almasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenlenen IDEF fuarları arasında en yüksek katılımın bu yıl gerçekleştiğine dikkati çeken Piyade, şunları kaydetti:

"Fuara 70 ülke, 3 uluslararası kuruluştan 148 heyet, 481 yerli 580 yabancı olmak üzere bin 61 firma katılmaktadır. Fuar esnasında 70'e yakın imza töreni düzenlenecek, 4 bin 420 planlı ikili görüşme icra edilecektir. Fuarda büyük savunma sanayi şirketleriyle KOBİ'lerin bir araya getirileceği tedarikçi bölgeleri oluşturulacaktır. Ayrıca üniversite öğrencileriyle savunma sanayiinde kariyer arayışı içinde olanların, katılımcı firmaların insan kaynakları personeliyle bir araya getirilmesini sağlayacak kariyer günleri düzenlenecektir. Yapılacak görüşmelerin ve atılacak imzaların uluslararası iş birliğine ve barışa katkı sağlamasını temenni ediyorum."

3 Mayıs'a kadar devam edecek

Zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürünün yer aldığı fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Fuara, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği olmak üzere 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.

Binden fazla firma boy gösterecek

Fuara bu yıl 576'sı yabancı, 485'ü Türk toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250'si KOBİ'lerden oluşacak. Dünyanın farklı coğrafyalarından 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyetin katılım sağlayacağı fuarda, heyetlerde 68 üst düzey yetkili yer alacak.

Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. Fuarda 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek.

Yeni ürünler ilk kez vitrine çıkacak

IDEF, katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak.

Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

Vira Haber