DTO Antalya deniz turizmini konuştu

DTO Antalya Şubesi'nin aylık meclis olağan toplantısı yapıldı. Hizmet binasındaki toplantı, Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes başkanlığında yapıldı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı oda olarak en iyi şekilde kutladıklarına dikkati çeken Başkan Vanmannekes, gelecek yıl kutlamaların çok daha kapsamlı ve görkemli şekilde yapılacağını söyledi.

Açılış konuşmasının ardından Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Kemal Piro tarafından haziran ayına ait gelir gider cetveli hakkında bilgi verdi. Gelir gider durumu oy birliği ile kabul edildi.

'2019'DA KENDİ BİNAMIZA TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

DTO Şube Başkanı Ahmet Çetin ise meclis üyelerine oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Temmuz ayı çalışmalarını özetleyen bir sunum yapan Çetin, "DTO Merkez Ofisi ve Başkan Tamer Kıran'ın Antalya'ya büyük ilgisi var. Kendisi Antalya ile çok yakından ilgileniyor ve desteğini esirgemiyor. Oda hizmet binamızın Liman Mahallesine taşınması ve özellikle kendi binamızın olması için her türlü desteği veriyor. 2019 yılında satın almak kaydıyla kendi binamıza taşınmayı planlıyoruz" dedi.

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ REVİZYONA GİRECEK

Toplantıda, 24 Temmuz 2009 tarihinde yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliğinde yapılacak revizyonlar ile ilgili görüş ve öneriler de alındı. Başkan Ahmet Çetin, konunun önemine dikkati çekerek, “Deniz turizmini; kruvaziyer turizm, marina işletmeciliği, yat işletmeciliği, günübirlik tur işletmeciliği, bareboat işletmeciliği, su sporları ve su altı sporları işletmeciliği kapsamaktadır. Odamız üyelerinin büyük çoğunluğu ekmeğini deniz turizminden kazanmaktadır. 24 Temmuz 2009 tarihinde yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliğinde revizyon yapılacak. Bu konuda tüm üyelerimizin görüş ve önerilerine ihtiyacımız var. Tüm üyelerimiz ve paydaşlarımız 15 Ağustos'a kadar odamıza öneri ve taleplerini iletebilir. Bu yönetmelik çok önemli" dedi.

DTO Antalya Şubesi'nin bir sonraki toplantısı 28 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.

Vira Haber