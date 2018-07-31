DTO Yönetimi’nden TBMM Başkanı Yıldırım’a ziyaret

12 Temmuz’da TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım’a ziyaretler devam ediyor. Kendisi de denizcilik sektöründen gelen ve gerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı dönemde, gerekse Başbakan iken denizcilik sektörünün sorunları ile yakından ilgilenen Yıldırım’ın bugünkü konukları denizciler oldu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

TBMM Divan Salonu'nda yapılan görüşmeye İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın yanı sıra DTO Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit, DTO Yönetim Kurulu üyeleri Sina Şen, Faruk Miras, Adnan Naiboğlu, Taylan Kalkavan, Burak Akartaş katıldı.

Yıldırım'ın TBMM Divan Salonu'ndaki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Vira Haber