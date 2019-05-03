DTO Antalya 'Mavi Bayrak ve sıfır atık'ı konuştu

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi’nin Meclis Toplantısı’nda Mavi Bayrak, Sıfır Atık ve denizlerde çevre temizliği gündemi konuşuldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi’nin 14’üncü Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. İMEAK DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in aylık faaliyetler hakkında Meclis’i bilgilendirmesi ile başlayan toplantıda temizliğin simgesi Mavi Bayrak, Sıfır Atık ve denizlerde çevre temizliği gündemi oluşturdu.

Meclis’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Sezer Kaya, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı İl Koordinatörü Lokman Atasoy ve Yardımcısı Mustafa Ergiydiren konuk olurken teknelerde Mavi Bayrak ve sıfır atık konuları katılımcılar ile paylaşıldı.

“ÜYELERİMİZE DESTEK OLUYORUZ”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak teknelere Mavi Bayrak almak isteyen üyelere destek olduklarını belirten İMEAK DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Teknelerde mavi bayrakların dalgalanmasını istiyor ve ayrıca sıfır atık konusunu da destekliyoruz. Bu amaçla her zaman Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Çevre İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisindeyiz” dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı İl Koordinatörü Lokman Atasoy, İMEAK DTO ile işbirliği çerçevesinde denizlerin temizliği adına çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek teknelere verilen mavi bayrak konusunda açıklamalarda bulundu.

Atasoy “Teknelerin Mavi Bayrağı alabilmesi için ilk önce denize elverişlilik belgesi gerekiyor. Tabi ki en önemlisi denizi ve çevreyi kirletmemesi ve korunmasını sağlamak için davranış kurallarını karşılayacağına dair bize taahhüt vermesi gerekiyor. Mavi bayrak alabilmek içinde yatın TÜRÇEV’e başvuruda bulunması gerekiyor ve mavi bayraklı bir marina tarafından önerilmesi gerekiyor. TÜRÇEV’in değerlendirmesi sonucu aday yatlar ulusal juriye sunuluyor ve her yılın 30 Nisan tarihine kadar toplanan Jüri aday yatların mavi bayrak alıp alamayacağına dair kararını verir” şeklinde konuştu.

Mavi bayraklı teknelerin sık sık ödüllendirildiğini de belirten Lokman Atasoy, mavi bayraklı gemilerin indirimlerden yararlandığını dile getirdi.

“SIFIR ATIK PROJESİ HIZLA DEVAM EDİYOR”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Sezer Kaya da Sıfır Atık konusunda yaptığı konuşmasında “Sıfır atık ile öncelikle atık azaltımını, atıkların önlenmesi, tüketim alışkanlıklarının değişmesini hedefledik. Bakanlığımız sıfır atık projesi ile 2023 yılına kadar kazanım olarak, yüzde 35 kazanım oranıyla Yüz bin kişiye doğrudan istihdam, 20 milyar ekonomik kazanç, 10 hektar orman alanın korunması ve cari açık üzerinde yüzde 8 azalma hedefliyor. Bu yıl içerisinde yapmayı planladığımız şeyler geri kazanım katılım payı yönetmeliği, sıfır atık yönetmeliği, sıfır atık ilkesinin belirlenmesi, pilot il Ankara olarak bütün kamu ve kamu kuruluşlarına sıfır atık sisteminin kurulması” dedi.

Sezer Kaya, Sıfır atık sisteminin kurulması için kurum ve kuruluşlara odalara gerekli desteğin verileceğini de dile getirerek, başarı uygulamalarına göre kurumlara Sıfır atık Yıldızı verileceğini ve ödüllendirileceğini söyledi.

Vira Haber