Kruvaziyer 300 yolcuyla karantinaya alındı

Amerİkan Scientology tarikatının sahibi olduğu ve içinde yaklaşık 300 kişi bulunan yolcu gemisi, mürettebattan birine kızamık teşhisi konması üzerine Karayipler’deki Saint Lucia ada ülkesinde karantina altına alındı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Panamerikan Sağlık Örgütü ve Akdeniz Halk Sağlığı Birimi soruşturma üzerinde ortak çalışıyor. Ada yetkilileri geminin ismini vermezken, geminin 134 metrelik ‘Freewinds’ olduğu tahmin ediliyor.

Karantina şartlarına göre gemide bulunan yolcu ve mürettebattan kimsenin karaya ayak basmasına izin verilmiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yaptığı açıklamada, New York başta olmak üzere ülkenin 22 eyaletinde görülen salgında, 2019 başından bu yana 704 kızamık vakasına rastlandığı belirtildi. Salgına neden olanın ise yükselen aşı karşıtlığı olduğu ifade ediliyor.

Vira Haber