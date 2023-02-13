DTO Antalya ve Q Terminal Antalya’nın Yardımları İskenderun'a Ulaştı

QTerminals Antalya olarak hazırladığımız, konserve ve diğer gıda malzemeleri, kışlık kıyafet, battaniye, hijyen malzemeleri, powerbank, ısıtıcıdan oluşan yardım kolilerimiz ile QTerminals Antalya çalışanları, Deniz Ticaret Odası ve diğer yardımseverlerin hazırladığı yardımlar, İskenderun Limanı’ndan dağıtım noktalarına ulaştırılmak üzere Valiliğe teslim edildi.

13 odası bulunan Limitless gemisi bugün belirlenecek limanda kalarak depremzedeler için aşevi olarak hizmet verecek. Burada 10 günde 10 bin kişilik yemek hazırlanacak. Yolcu gemisi görevini tamamlamasının ardından 50 den fazla kişinin bölgeden tahliyesini de sağlayacak.

Yardım ve desteklerimizi sürdürmek için kamu kurumlarıyla sürekli olarak iletişim halindeyiz.

QTerminals Antalya