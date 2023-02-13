Rodos’tan ve İstanköy'den Depremzedelere Yardım Geldi

Rodos Baş Konsolosluğu ve “Rodos Müslümanları Eğitim, Kültür Kardeşlik Derneği” Marmaris’e gelen Kartepe yolcu feribotu ile 450 koli yardım yolladı.

Yunanistan’ın Rodos adasında yaşayan “Rodos Müslümanları Eğitim, Kültür Kardeşlik Derneği” ve Rodos Başkonsolosluğu öncülüğünde adadan toplanan gıda, hijyen malzemeleri, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, ısıtıcılar, havlu, halı, yolluk, oyuncaklar ve her türlü ihtiyaç malzemelerinden oluşan 450 paket yardım malzemesi Marmaris, Rodos seferi yapan Yeşil Marmaris yolcu gemisi ile gümrüklü limana getirildi. Koltuklarda yolcular yerine kolilerin taşındığı gemiyi malzemeleri teslim almak üzere bekleyen iki kamyona Yeşil Marmaris firması çalışanları, feribot personeli ve Marmaris Kaymakamlığı görevlileri elden ele taşıyarak yükledi.

Rodos’tan üzeri numaralanmış bir şekilde listelenerek gelen yardım kolileri , AFAD’a teslim edilmek üzere Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlilerine teslim edildi.

Yunanistan’ın İstanköy Adası’ndaki Türklerin girişimiyle depremzedeler için toplanan ihtiyaç malzemeleri feribot ile Muğla’nın Bodrum ilçesine getirildi. Malzemeler, deprem bölgesine gönderilecek.

Öte yandan İstanköy Müslümanları Kardeşlik Derneği öncülüğünde depremzedelere ihtiyaç malzemeleri toplamak için çalışma başlatıldı. Adadaki Müslümanların yanı sıra Yunanlıların da destek verdiği çalışmada çok miktarda insani yardım toplandı.

Toplanan yardımlar, Bodrum - İstanköy arasında seferler düzenleyen Asım Kaptan gemisine yüklenerek Bodrum’a getirildi. Malzemeler, feribottan vinçle alınarak kamyona yüklendi.

İstanköy Müslümanları Kardeşlik Derneği Başkanı Kadri Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “İnşallah getirdiğimiz malzemeler kardeşlerimize yaralı olur. Felaketi öğrendikten sonra derneğin yönetim kurulumuzu topladık ve karar aldık. Sağ olsunlar, bütün İstanköylüler, soydaşlarımız ve bütün Yunanlı kardeşlerimiz katkıda bulundular. Baya malzeme topladık. En yakın zamanda kardeşlerimize ulaştıralım istedik. Az da olsa acılarına su serpiyorsak ne mutlu bize” dedi.

İnsani yardımları gemisiyle Bodrum’a getirilmesini sağlayan Asım Başaran ise Türkiye’ye ve Türk Milleti’ne başsağlığı diledi. İstanköy halkına da teşekkür eden Başaran, “Hepimiz, elimizden geldiği kadar bu yaraların bir nebze de olsa sarılmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rabbim Türk Milleti’nin yardımcısı olsun. Yardımı dokunan herkesten Allah razı olsun.” diye konuştu.