DTO Bodrum Şubesi seçimleri iptal edildi
Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi başkanlık seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi.
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2 Nisan pazartesi günü gerçekleşen İMEAK DTO Bodrum Şubesi seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi. Oy kullanımındaki usül yanlışlığı sebebiyle İMEAK DTO Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz'ın İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduğu, ancak İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı reddettiği öğrenildi. Sonrasında İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz doğrultusunda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi seçimleri iptal edildi.
2 Nisan'da gerçekleşen İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'ndeki seçimlerde 467 üyeden 378'i oy kullanmak için sandık başına geçmiş ve seçimi 210 oyla Orhan Dinç kazanırken, Gündüz Nalbantoğlu 176 oyla seçimi kaybetmişti.
Vira Haber
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Etiketler : İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, gündüz Nalbantoğlu, orhan Dinç, dto
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