Furkan'ın cesedi 262 gün sonra bulundu

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cenazesi bulundu. Cenaze en çok aranan ama sonuç alınamayan Yıldırım'ın denize girdiği yere yakın bir noktada bulundu.

Furkan Yıldırım geçtiğimiz yıl İstanbul Arnavutköy Sahili'nden denize girdi, kayboldu.

Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri günlerce 17 yaşındaki genci aradı, çalışmalara askeri gemiler de katıldı ancak sonuç alınamadı.

Furkan Yıldırım'ın cenazesi 262 gün sonra Kuruçeşme'de bulundu. Cenazeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz temizlik teknesi buldu.

Vira Haber