DTO Heyetinin Posidonia Fuarı'ndaki Ziyaretleri

Atina'da düzenlenen Posidonia 2024 Uluslararası Denizcilik Fuarı'na katılan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona iştirak etti. Resepsiyona Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis de katıldı.

Öncesinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Heyeti, Yunanistan Deniz Ticaret Odası Başkanı George Pateras ve Yunanistan Uluslararası Denizcilik Birliği Başkanı Antonios Venieris'i ziyaret etti. Ziyaretlerde, Türkiye ve Yunanistan denizcilik sektörleri arasında iş birliği konuları ele alındı.

Vira Haber