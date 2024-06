MSC SPLENDIDA, 2024 Yaz Sezonu İçin İstanbul’a Geri Döndü

2024 Yaz sezonu boyunca İstanbul hareketli seferlerini gerçekleştirecek olan MSC Splendida, 17 Ekim’e kadar 9 gece 10 günlük programlarıyla Ege ve Adriyatik turu kapsamında 17 kez İstanbul’u ziyaret edecek. İstanbul’dan hareketle başlayan tur, Yunanistan’da Korfu, Katakolon, Pire/Atina ve bazı tarihlerde Heraklion/Girit’e; İtalya’da ise Bari ve Trieste/Venedik limanlarına ek olarak Kuşadası’na da uğrayarak İstanbul’a geri dönecek. Tam pansiyon konaklama kapsamında sabah, öğle ve akşam yemekleri, 20 saat açık büfe, kaptanın hoşgeldin partisini de içeren gemideki tüm eğlence ve aktiviteler dahil olarak program, kişi başı 749 Avro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İstanbul ve Türkiye, planlamalarımızın her zaman merkezinde yer alıyor.

MSC Cruises Yönetici Direktörü Norbert Stiekema: "Türkiye, gerek tarihi, turistik, kültürel güzellikleri, gerek misafirperverliğiyle herkesi kucaklayan insanları gerekse leziz yemekleri sebebiyle tüm misafirlerimizin ilgi gösterdiği en önemli destinasyonlardan biri. Dünyanın en hızlı büyüyen kruvaziyer şirketi olarak, her bir misafirimizin bizimle paylaştığı taleplerin sonucunda 22 gemilik filomuz ile dünyanın en gözde destinasyonlarını belirleyerek eşsiz bir seyahat imkanı sunuyoruz. Türkiye’deki kruvaziyer turizminin gelişimi bu noktada bizim de yatırımlarımızı şekillendirmemizde belirleyici oluyor. Misafirlerimizin memnuniyeti sayesinde biz de hem gemi sayımızı hem uğradığımız liman sayısını hem de yolcu kapasitemizi arttırarak Türkiye’ye geri dönüyoruz. Türk misafirperverliğiyle şekillendirdiğimiz özelleştirilmiş hizmetlerimiz, Türk misafirlerimizin gemilerimizdeki hayatını kolaylaştırmak için Türk Kahvesi’nden Türkçe menülere, Türk kahvaltı tabağından Türkçe anonslara ve Türk çalışanlara kadar tüm detayları sunuyoruz. Böylece misafirlerimize sadece tatillerinin tadını çıkarmak kalıyor. Her geçen yıl katlanarak arttırdığımız yatırımlarımız sonucunda gelecek üç yılda 25.000 Türk yolcuyu gemilerimizde ağırlamayı hedefliyoruz. Bu da Türkiye limanlarından kalkışlı gemilerimizin ve limanlarımızın sayısını arttırarak Türkiye’ye ekonomik anlamda daha fazla katkı sağlayacağımız anlamına geliyor.”

Kruvaziyer turizmi ile Türkiye’ye sürekli turizm katkısı sağlanacak.

Bay Stiekema, “MSC Splendida gemimiz 4363 kişilik yolcu kapasitesiyle İstanbul’a 17 sefer yapacak. Yaz sezonu boyunca sadece MSC Splendida gemimiz yaklaşık 75,000 gelir düzeyi yüksek yolcuyu İstanbul ve yine bu geminin rotasında olacak Kuşadası'na getirmiş olacak. Kruvaziyer yolcuları, normal turistlere kıyasla daha fazla harcama yapan, yüksek gelirli bir profile sahip. Bu nedenle, İstanbul ve Kuşadası limanlarına gelecek yolcularımızla Türkiye’ye ciddi anlamda ekonomik bir katkı sağlamış olacağız.

Diğer yandan İzmir limanına Ekim sonuna kadar her hafta 24 kez gelecek olan MSC Divina ve kış sezonunda da hem İstanbul hem de İzmir’den her hafta hareket edecek MSC Sinfonia sayesinde yıl boyunca sürekli olarak bu katkımızı devam ettirecek ve Türkiye’de kruvaziyer turizminin gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz.

İstanbul, seçici Avrupalı kruvaziyer turistinin ilk tercihlerinden biri.

Bay Stiekema son olarak, “Avrupalı yolcular tarafından en çok ziyaret edilmek istenen limanlar arasında İstanbul, her zaman önde gelen destinasyonlardan biri. Asya ve Avrupa’nın birleşme noktası olan bu coğrafya, hem zengin, kozmopolit kültürü hem leziz mutfağı hem tarihi, turistik güzellikleriyle hem de alışveriş severler için barındırdığı birçok farklı alternatifle bir turistin aradığı her şeyi bulabileceği ve gününü dolu dolu geçirebileceği bir imkan sunuyor. Bu nedenle İstanbul, her zaman planlamalarımızın başında yer alıyor.

Yaz programlarımız için yaşanan yoğun ilgi, Türk limanları için kış programlarımızı da hayata geçirtti.

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü, Işın Hekimoğlu: “Türk misafirlerimizin artan ilgisi sayesinde her yıl birden fazla gemimizi limanlarımızda ağırlıyoruz. Önümüzdeki yıllar için planlarımızı düşündüğümüzde kruvaziyer turizminin Türk misafirlerimizin nezdinde daha fazla bilinir ve tercih edilir bir seyahat alternatifi olmasını sağlamayı önceliğimiz olarak belirledik. Amacımız, kruvaziyer seyahatinin alternatiflerine kıyasla ne kadar avantajlı olduğunu Türk misafirlerine anlatmak. Sadece evlerinden yola çıkarak kendilerine yakın limanlardan beş yıldızlı yüzen bir otelle seyahat edip her sabah başka bir ülke ve şehri keşfetmenin, her yaştan misafir için dopdolu birinci sınıf eğlence ve aktivitelerin, dünya mutfaklarından leziz yemeklerin keyfini çıkarma şansına sahip olmaları, bir tatilden beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır. Tüm bu hizmetlere misafirlerimizin ulaşabilmesi için uygun fiyatlarla satışa sunuyor ve erken rezervasyon dönemlerinde özel kampanyalar yürütüyoruz. Yatırımlarımızı geliştirmemiz sonucunda bu yıl, Türkiye’de yaz sezonuna ek olarak kış sezonunda da MSC Sinfonia gemimiz ile İstanbul ve İzmir kalkışlı seferler gerçekleştirecek ve Türk misafirlerimize yepyeni bir fırsat sunacak ve yıl boyunca gemilerimizde ağırlama şansına sahip olacağız. Çalışmalarımızla Türkiye’ye sağladığımız katkıdan dolayı çok mutluyuz ve gelecek yıllarda da yatırımlarımızı arttıracağımıza inanıyoruz.”

Lüks ve ayrıcalıklı hizmet arayan misafirler de MSC Cruises gemilerini tercih ediyor

MSC Splendida gemisi, her bütçeye uygun farklı kabin ve deneyim çeşitlerinin yanı sıra, lüks ve ayrıcalıklarla dolu özel bir kulüp faydalarını sunan “gemi içinde gemi” konsepti MSC Yacht Club’ı da içinde barındırıyor. MSC Cruises filosundaki 15 gemide bulunan MSC Yacht Club’da konaklayan misafirler, gemiye biniş anlarından seyahatleri boyunca kendilerine özel tahsis edilen kişisel yardımcı servisine, özel ve seçkin alanlardan ultra lüks suitlerde konaklamaya kadar her şey dahil ayrıcalıklı bir deneyime sahip oluyor.

Gemi seyahatinde lüksün tanımını değiştiren MSC Grubu’nun Explora Journeys markası da Türk limanlarında

MSC Grubu, 2023 yılı itibarıyla Gemi Seyahati Bölümü altında bulunan çağdaş marka MSC Cruises’ın yanı sıra lüks marka Explora Journeys ile yatırımlarına bir yenisini ekledi. Ultra lüks segmentte hizmet veren Explora Journeys’in ilk gemisi Explora I, teraslı kabinleri, ferah ortak alanları, akşam yemeğinde misafirlerle buluşan uluslararası mutfakları, dünya standartlarında eğlence anlayışı, ödüllere layık görülen aile boyu programları ve misafir dostu son teknolojileri ve özenle belirlenen niş destinasyon programlarıyla bambaşka bir deneyim sunuyor. Explora I, 2024 yaz programları kapsamında 8 kez Türkiye limanlarından da kalkışlı programlarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

