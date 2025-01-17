2025 Yılı Kruvaziyer Turizminde Rekorlar ve Sektörel Sorunlara Çözümler Yılı Olacak

Sektör, zorlu süreçlere rağmen büyük bir ilerleme kaydederek hem yerel hem de uluslararası alanda dikkat çeken başarılara imza attı. 2025 yılı için daha büyük hedefler belirlediklerini ve Türkiye’ye 2.5 milyon kruvaziyer turist beklediklerini açıklayan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, "2024, hem şirketimiz hem de Türkiye turizmi açısından kritik bir yıldı. Şimdi ise turizmin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra, nitelikli personel bulma konusu ve yıpranma hakkının geri verilmemesi gibi zorluklara çözüm üretmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri konumda bulunan Türkiye, 2024 yılını rekorla kapattı. Küresel ekonomik zorluklar ve pandemi sonrası toparlanma süreci gibi engellerle karşı karşıya kalan sektör, yılı büyük bir başarıyla tamamladı ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, denizcilik sektörünün karşı karşıya olduğu ciddi zorluklara da dikkat çekerek nitelikli personel bulma konusundaki sıkıntıları dile getirdi. Çavuşoğlu, özellikle yıpranma hakkının geri verilmemesi ve sektörün çalışma koşullarının gençleri denizcilik mesleğinden uzaklaştırdığını vurguladı.

2025’te Rezervasyon Artışı ve Yeni Rotalar Hedefleniyor

Türkiye kruvaziyer turizmi, 2024 yılında elde edilen verilerin ışığında 2025 yılına yönelik büyük hedefler belirledi. 2025 yılında Türkiye’nin kruvaziyer turizmi pazarında daha parlak bir döneme gireceğini ve sektördeki büyümeyi sürdüreceklerini belirten Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, "Erken rezervasyonlarda 2023’e göre önemli bir yükseliş trendi gördük. Bu da gösteriyor ki, Türkiye kruvaziyer turizmi 2025 yılında daha parlak bir dönem geçirecek. Türkiye’nin bilinmeyen ve gizli kalmış güzelliklerini keşfetmek isteyen turistlere yeni rotalar sunarak ülkemizin tanıtımını artıracağız. Bu artış, sadece turizmin genel gelişimiyle değil, aynı zamanda turizm alanında yapılacak yatırımların da etkisiyle gerçekleşiyor. Sektöre yapılan yatırımlar hem turistlerin deneyimlerini iyileştiriyor hem de Türkiye’yi birinci sınıf bir kruvaziyer destinasyonu olarak ön plana çıkarıyor." açıklamasını yaptı.

Denizcilerin Yıpranma Hakkı Kaldırılınca Sektör Tehdit Altında

Türkiye’nin denizcilik sektörü, ekonomik katkıların yanı sıra, uluslararası alanda büyük bir rekabet gücüne sahip. Ancak, denizcilerin fiziksel ve psikolojik olarak yaşadığı zorluklar, sektörün sürdürülebilirliğini tehdit eden bir boyut almış durumda. Denizcilerin uzun süren deniz yolculukları, zorlu çalışma koşulları ve sürekli değişen hava koşulları gibi etkenlerle karşılaştıkları yıpranmanın, profesyonel hayatta ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, ‘‘Denizcilere geçmişte tanınan yıpranma hakkının kaldırılması, denizcilik mesleğini sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırdı. Teknik ve kalifiye personel bulmakta zorlanıyoruz çünkü genç nesiller bu mesleği cazip bulmuyor. 2025 yılında, sektör temsilcileriyle birlikte yıpranma hakkının yeniden tanınması için bir farkındalık kampanyası başlatacağız." dedi.

Teknik Eleman İhtiyacı Kritik Bir Sorun Haline Geldi

Kruvaziyer turizminin teknik uzmanlık gerektiren birçok alanı olduğunu belirten Çavuşoğlu, gemi mühendislerinden makine teknisyenlerine, elektronik uzmanlarından kaptanlara kadar birçok alanda nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, “Gemi operasyonlarının sorunsuz yürümesi için yüksek bilgi birikimine sahip ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var. Ancak sektördeki bu sıkıntı, büyümemizi ve ülkemize daha fazla katkı sağlama hedeflerimizi zorluyor. 2025 yılında denizcilik meslek okullarıyla iş birliği yaparak gençleri sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Denizcilik mesleğinin önemini anlatmak ve cazibesini artırmak için kapsamlı projeler geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Denizcilik Gençler İçin Bir Kariyer Alanı Olmalı!"

Çalışma şartlarının iyileştirilmesinden gençlere yönelik eğitim desteklerine kadar birçok konuda atılması gereken adımlara dikkat çeken Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, sektörün geleceği için somut bir yol haritası sundu. Denizciliğin hem Türkiye ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu hem de gençler için önemli bir kariyer alanı sunduğunu belirten Çavuşoğlu, “Denizcilik sektörü, zorlu çalışma şartlarına rağmen büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla kullanabilmek için hem mevcut çalışanların haklarını iyileştirmemiz hem de yeni nesilleri bu sektöre kazandırmamız gerekiyor. Bu noktada, çözüm önerilerimizi üç ana başlıkta topladık: yıpranma hakkının genişletilmesi, eğitim desteklerinin artırılması ve gençlere yönelik tanıtım kampanyaları. Denizcilik okullarını ve kurslarını teşvik etmeli, staj programlarını yaygınlaştırmalı ve öğrencilere burs imkanları sunmalıyız. Bu adımlar, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve sektörün geleceğini güvence altına almak için kritik öneme sahip. Ulusal çapta düzenlenecek tanıtım kampanyaları ile gençlerimize sektörümüzün cazibesini göstermeyi hedefliyoruz” dedi.

Vira Haber