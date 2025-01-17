Kuşadası'nda Ölü Yunus Balığı Kayalıklara Vurdu

Açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yunusun trol ağlarına takılıp boğularak öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Kuşadası'nda denizden dalgalarla gelen ölü bir yunusun Güvercinada kayalıklarına çıktığı tespit edildi. Kuşadası Belediyesi ekipleri durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı incelemede ölü halde bulunan yunusun tırtak cinsi olduğu tespit etti. Belediye ekipleri ile birlikte karaya çıkarılan 2 metre boyundaki yunusun, deri yüzeyindeki çiziklerinden ve sürtünme izlerinden dolayı muhtemelen trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalandığı ve nefes alamadığından boğularak öldüğü düşünülüyor. Nesli tükenme tehdidi altında olan tırtak yunusunun, Kuşadası Körfezi'nde yoğun olarak görüldüğünü belirten Sürücü, deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkat çekti.



Vira Haber