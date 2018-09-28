DTO İzmir Şubesi'nde Yalavaç dönemi

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin yeni Meclis Başkanı Kenan Yalavaç oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkan Vekili Haluk Tuncer’in başkanlığında toplanan Eylül ayı meclisinde yapılan seçimlerde Meclis Başkanlığı’na oybirliği ile Kenan Yalavaç seçildi. Yalavaç, görevi devraldığı Nuri Durak’a bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Seçimden sonra bir konuşma yapan İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, meclis üyelerine teşekkür etti. Yalavaç, “Güveniniz için teşekkür ediyorum. Meclis Başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirerek, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni gururla temsil edeceğim” dedi.

YERLİ ÜRÜNE SAHİP ÇIKALIM

Meclis toplantısında güncel ekonomik gelişmeler ve denizcilik sektörü üzerine konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, denizcilik ve taşımacılık sektörünün, mal akışı ve fiyatlandırmada ciddi sıkıntılar yaşadığını, orta vadede döviz kurundaki dalgalanmanın azalması ile ticarette kısmi istikrarın sağlanabileceğine inandıklarını söyledi. Uluslararası ticaretin en önemli aktörü konumunda olan denizcilik ve taşımacılık sektöründe sıkıntılardan söz eden Çelik, “İhracat ve ithalat dengesindeki hızlı bozulmadan dolayı TIR’lar yurt dışına dolu gidiyor ancak boş dönüyor ya da dönemiyor. Aynı sıkıntılar deniz taşımacılığında da var. Öte yandan 4 yılın zirvesine ulaşan petrol ve diğer maliyetlerin artışı nedeniyle navlun fiyatlarında yükseliş söz konusu” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın, 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na değinen Çelik, programda mali disiplin ve tasarruf, üretim ve ihracatın öne çıktığını belirterek, “Ekonominin 2020’den itibaren normal seyrine girmesini planlayan bu programın çok sıkı şekilde uygulanması gerekiyor. Üreten ve ürettiğini ihraç eden bir ülke olmak için lojistik performansımız da güçlendirilmelidir. Bize göre en önemli şey yerli üretimin, Türk malı üretiminin desteklenmesidir” dedi.

TURİZMDE ARTIŞ

Turizmin ekonominin gülen yüzü olduğunu ve yılın ilk sekiz ayında İzmir’e gelen turist sayısı yüzde 35 artış yaşandığını açıklayan Çelik, “Ocak-temmuz döneminde ülkemize gelen Avrupalı turist sayısı dokuz milyonu geçti. Döviz kurunun etkisiyle Yunan adalarına giden yerli turist sayısı azalırken, adalardan Çeşme, Ayvalık, Kuşadası’na alışveriş için gelenlerin sayısı arttı” dedi. Çelik, Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasında ticaretin ve turizmin gelişmesi için feribot taşımacılığında yaşanan sorunların çözümü yönünde çaba gösterdiklerini söyledi.

Küresel deniz taşımacılığında dökme yük navlunları ve gemi kiralama ücretleri için en önemli gösterge olan Baltık Kuru Yük Endeksi’nde olumlu seyrin yerini kademeli bir düşüşe bıraktığını ifade eden Çelik, “Endeks şu sıralar bin 400 puan civarında seyrediyor. Drewyr Dünya Konteyner Endeksi 20 Eylül haftasında 40’luk konteynerde 1.725 dolar oldu. Petroldeki artış ve küresel ticaret savaşlarındaki artan ivmenin, gemi taşımacılığı üzerindeki baskısı ise devam ediyor” ifadesini kullandı.

Vira Haber