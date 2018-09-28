Yolcu uçağı denize indi

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya'da yolcu uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle denize indi. Uçaktaki yolcuların tamamı kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

47 yolcu ve mürettebat taşıyan uçak, Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'ye gidiyordu.

Ancak uçak henüz bilinmeyen bir nedenle, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında denize indi.

Yolcular, batmak üzere olan uçaktan botlar ve teknelerle kurtarıldı.

Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Vira Haber