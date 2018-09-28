İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yolcu uçağı denize indi
Yolcu uçağı denize indi

Yolcu uçağı denize indi

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya'da 47 yolcu ve mürettebat taşıyan uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle denize indi.

A+A-

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya'da yolcu uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle denize indi. Uçaktaki yolcuların tamamı kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

 47 yolcu ve mürettebat taşıyan uçak, Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'ye gidiyordu.

Ancak uçak henüz bilinmeyen bir nedenle, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında denize indi.

Yolcular, batmak üzere olan uçaktan botlar ve teknelerle kurtarıldı.

Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

ucak-005.jpg

ucak1-001.jpg

ucak2-001.jpg

ucak3.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 43 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.