DP World’ Yarımca Limanı’na demiryolu bağlantısı

Körfez’de Global düzeyde 4.3 milyar dolardan fazla ciro yapan DP World Yarımca Limanı, basın mensuplarını limanda ağırladı. Basın mensuplarına Ticaret ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Yurteken, Mavi Yaka Eğitmeni Kenan Balcı, İletişim Yöneticisi Asude Şengül, Operasyon Şefi Oğuzhan Ağca eşlik etti. Kocaeli’nin ithalat ve ihracat dengesinin çok iyi düzeyde olmasının da katkısıyla Körfez ilçesine yapılan DP World Limanı’nda 500 kişi çalışıyor.

584 BİN KONTEYNER GİRİŞİ YAPILACAK

Tamamen yabancı sermayeli olan limanda bu özelliğiyle diğer limanlardan ayrılıyor. İrketin merkezi Dubai’de bulunuyor. 34 ülkede 80 den fazla liman işletmesi olan şirket, liman ve depo hizmetleri de veriyor.Kocaeli’ndeki yatırımdan memnun olan şirket sahipleri fırsatın olduğu yerlerde mutlaka yatırım planları yapıyor. 1.3 milyon konteynıra cevap veren limanda bu sene onuna kadar 584 bin konteyner girişi yapılacak.

4.3 MİLYAR DOLAR CİRO

İç dolum sahası, ön kontrol alanı, gümrüksüz saha, gümrük alanı, teknik atölye, araçların bakım ve tamir yeri, muayene sahası, dolum sahası bölümlerinin olduğu limanda 2017 yılında 4.3 milyar dolardan fazla global ciro gerçekleştirildi. 5 yıl önce inşaattı biten, limanın fiilen çalışmaya ise 3 yıl önce başladı. Konteynır üzerine dizayn edilen en verimli liman olan DP World Limanı, bölge halkının rahatı için araçlarını kendi alanında park ediyor. Kocaeli’nin en yüksek konteynır hacmini elleçleyen liman her yıl büyüyerek devam ediyor.

SIKI İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Limanla ilgili bilgileri veren Operasyon Şefi Oğuzhan Ağca, “Limanda çalışan 500 kişi var. Toplamda 3 vardiya çalışıyor. 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz Gümrük binasında gümrük personeli ve memurlar görev yapıyor. Transit araçların park sahası ve muayene sahasında muayene memurları görev yapıyor.İş güvenliği konusunda sıkı denetimlerimiz var. 20 km hız sınırımız var. İş kıyafeti ve iş donanımı en üst seviyede. Ayrıca iş güvenliği eğitimleri veriyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Konuşmasına devam eden Ağca, “Liman, 550 milyon dolarlık yatırımla yapıldı. Limanda 44 adet terminal çekicimiz var, 14 adet de ilave gelecek. Limanın ön kontrol alanında araçların plakalarını kontrol ediyoruz. İlk defa Türkiye’de araç randevu sistemi üzerine çalışıyoruz. Böylece firma ve nakliyeciler beklemeden içeri giriyorlar. Konteynırın araçlara yükleme alanında Türkiye’de eşi olmayan bir uygulama var. Alanın bir kısmı telle çevrili buradaki amaç iş güvenliği kurallarını en üst seviyeye çıkarmak. Buradaki konteynırları taşıyan makinaları insansız çalıştırıyoruz. Makina ve yayaları birbirinden ayırmaya çalışıyoruz” dedi.

KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 16

Ağca, “Gümrüksüz saha alanından sonra gümrük sahamız başlıyor. Burada muhafaza memurları çalışıyor. Bu alanda uluslararası kurallar geçerli. Limanda kadın çalışan oranımız çok yüksek yüzde 16 civarında. Bayan operatör, puantör ve amirlerimiz var ve çok memnunuz düzenli ve tertipli bir çalışma ortamımız oluyor.Girişte ve çıkıştaki sistemimiz sayesinde konteynırların numaraları ve plakaları otomatik okunuyor. Amaç mümkün olduğu kadar kişisel hatayı önlemek. Eğer kişiler hata yaparsa bu herkese ilave maliyet olarak döner” şeklinde konuştu.

SAATTE 90 ADET KONTROL YAPIYOR

Konteynırlar ve araçların tarama işleminde son teknolojiyi kullandıklarını ifade eden Ağca, “Türkiye’deki limanların yüzde 90’ında bu işlemin yapılabilmesi için konteynır ve aracın durdurulması gerekiyor ve bu işlem 15-20 dakika sürer. DP World’de ise araç XR cihazından geçerken hiç durmadan kontrolleri yapılır. Cihaz, aracı otomatik bir şekilde algılayıp saatte 90 adet kontrol yapıyor” açıklamalarında bulundu.

DENİZİ KİRLETME İHTİMALİ YOK

İs güvenliği ve çevre konusundan her türlü tedbiri aldıklarını belirten Ağca,“Konteynır işinin denizi kirletme ihtimali hiç yok. Plastik ve naylon torbaları ayrıştırıyoruz. Limanın her yerinde plastik atıkları yüzde 20 azaltma yolundayız. Plastik bardak tabakları kaldırarak sürahi, bardak, matara yöntemine geçiyoruz. Vinçlerimiz rıhtım ve kara vinçleri olarak ayrılıyor. Muayene sahası ve konteynır dolum sahasının büyük kısmını insandan arındırılmış duruma getirdik. Burada büyük makinalar çalışıyor” şeklinde konuştu.

DEMİRYOLU BAĞLANTISI OCAK’TA

Konteynırların taşınması için çalışacak olan operatörler 4 aylık bir eğitimden geçiyor diyen Ağca, “Liman derneğinden aldıkları sertifika ile işe başlıyorlar. 21 adet operatörümüz var. Bu operatörlerimiz 65 metre yükseklikte 8 saat çalışıyor. Tabi belirli aralıklarla çalışıyor. Kısa bir süre sonra limanımızda demiryolu bağlantısı da olacak. Şu an yapımı devam ediyor. Gelecek yılın Ocak ayı içerisinde konteynırların bir kısmı demiryolu ile limanımıza gelecek” dedi.

BU KAPASİTEDE BAŞKA LİMAN YOK

Ağca, “İki adet rıhtımımız var. 1 numaralı rıhtım 453 metre, 2 numaralı rıhtım ise 465 metre dünyanın en büyük konteynırların elleçleme kapasitesine sahip. Aylık 40 gemi geliyor. Bu kapasite, Türkiye’de başka limanda yok. İlk rıhtım vincinin altında mümkün olduğu kadar personel bulundurmuyoruz, böylece personelin o kısmındaki riskini de minimize etmiş oluyoruz. Ekim ayı başında Tüpraşla bir tatbikat düzenleyeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Vira Haber