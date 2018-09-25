Serbest dalışçılar Kaş'ta buluşacak

Yaklaşık 30 ülkeden kadın ve erkek olmak üzere 100'ün üzerinde sporcu katılacak. Şampiyonada, geçen yıl yine Kaş'ta yapılan 1. CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekorlarına imza atan Rusya'dan Alexey Molchanov, Hırvatistan'dan Goran Colak, Slovenyalı Alenka Artnik ve Ukrayna'dan Natalia Zharkova gibi rekortmen sporcular da yer alacak.

Aris Moukas ve Bilgi Çingigiray'ın antrenörlüğünü ve Özgür Alemdar'ın idari direktörlüğünü yaptığı 11 sporcudan oluşacak Serbest Dalış Milli Takımı'da şampiyonluk kürsüsünde yer almak için mücadele edecek. Sıkı bir hazırlık kampıyla şampiyonaya hazırlanan Milli Takım'ın kadrosunda dünya rekoru dereceleri olan Şahika Ercümen ve Derya Can da yer alıyor. Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı'nın destek verdiği şampiyonluk yarışları, paletsiz sabit ağırlık (CNF), sabit ağırlık (CW), sabit ağırlık çift palet (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) branşlarında bayanlar ve erkekler kategorisinde yapılacak. Dalışlar, CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında yapılacak.

17 ülkeden 30'un üzerinde sporcu katılacak

CMAS-TSSF'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, 2. Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları, CMAS 3. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'ndan hemen önce 29-30 Eylül'de Antalya Kaş'ta yapılacak. CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında 2 gün sürecek yarışlar, paletsiz sabit ağırlık (CNF), sabit ağırlık (CW), sabit ağırlık çift palet (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) branşlarında gerçekleştirilecek. Türkiye'yle birlikte 17 ülkeden 30'un üzerinde sporcu katılacak. Bayanlar ve erkekler kategorisinde dereceye girenlerin ödülleri, CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın 1 Ekim Pazartesi günü yapılacak açılış töreninden hemen sonra takdim edilecek.

"Nefes kesen mücadeleler yapacak"

Peş peşe gerçekleşen her iki uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gerçekten çok önemli iki organizasyona Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı'nın büyük desteğiyle ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonları ülkemizde yapmak çok gurur verici bir olay. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Katılım çok yüksek. Ülkelerin, sporcuların ilgisi, ülkemiz adına mutluluk verici. Yaklaşık 30 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu Dünya Şampiyonası'nda, 17 ülkeden 30'un üzerinde sporcu Kaş Başka Open yarışlarında, Kaş'ın muhteşem denizinde nefes kesen mücadeleler yapacak.

Geçen yıl burada Avrupa, bir önceki yıl dünya şampiyonasını gerçekleştirmiştik. Kaş'ın serbest dalış sporu için sualtında ve su üstünde her türlü olanağa sahip olması, burayı serbest dalış cazibe merkezi haline getirdi. Dünyanın en iyi serbest dalış bölgesinin Kaş olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi'min dünyanın en iyi sporcularının eğitim dalışına ev sahipliği yapıyor. Federasyon ve sualtı topluluğu ailesi olarak son yıllarda Türkiye adına gurur verici başarılara imza atıyoruz. Yarışlar boyunca inşallah serbest dalışta da milli sporcularımız bizleri gururlandıracak. Milli takım kadromuza, değerli antrenör ve sporcularına yürekten başarılar diliyorum."

CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası yarışma programı

Yer: Antalya Kaş/ CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıkları

Kortej Yürüyüşü ve Açılış Töreni: 1 Ekim Pazartesi saat 17.00'da Migros'tan Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TSSF Başkanı Şahin Özen, Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Başkanı Anna Arzhanova katılacak.

Yarışma tarih ve saatleri:

2 Ekim Salı: Kaş Limanı'ndan 07.45'te hareket. Saat 09.30'da sabit ağırlık (CW) yarışları.

3 Ekim Çarşamba: Kaş Limanı'ndan 07.45'te hareket. Saat 09.30'da paletsiz sabit ağırlık (CNF) yarışları.

4 Ekim Perşembe: Sporculara saat 10.30'da Likya-Eski Sanked Tenke Turu

5 Ekim Cuma: Kaş Limanı'ndan 07.45'te hareket. Saat 09.30'da çift palet sabit ağırlık (CW BF) yarışları.

6 Ekim Cumartesi: Kaş Limanı'ndan 07.45'te hareket. Saat 09.30'da ip destekli sabit ağırlık (FIM) yarışları.

Madalya törenleri:

2, 3, 5 ve 6 Ekim'de her gün saat 18.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirilecektir.

CMAS-TSSF Uluslararası serbest dalış Kaş başka open yarışları programı:

Yer: Antalya Kaş-CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıkları

Yarışma tarih ve saatleri:

29 Eylül Cumartesi: Saat 7.45'te Kaş Limanı'ndan hareket. Saat 9.30'da sabit ağırlık (CW) ve paletsiz sabit ağırlık (CNF) yarışları.

30 Eylül Pazar: Saat 7.45'te Kaş Limanı'ndan hareket. Saat 09.30'da sabit ağırlık çift palet (CW BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) yarışları.

Ödül töreni: 1 Ekim Pazartesi, saat 17: 00'de yapılacak CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası için saat 17.00'da yapılacak kortej yürüyüşü ve açılış töreninin ardından ödüller verilecek.

Vira Haber