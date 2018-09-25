‘Hamsi avı 1 ay ertelensin' önerisi

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı eylül itibariyle sona erdi. Hamsiden palamuta, çipuradan istavrite birçok çeşit tezgâhlarda yerini aldı. Balıkçılar satışların iyi gittiğini söylüyor. Su ürünleri sektörü temsilcileri ise hamsi konusunda uyarıyor.

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, denizlerdeki hamsinin istenilen boya ulaşmamasından ötürü geçici olarak 1 aylık hamsi av yasağı getirilmesini önerdi. Hamsinin yasal olarak asgari avlanma boyunun 9 cm ve üzerinde olması gerektiğini belirten Kocaman, şunları söyledi:

En büyük filo bizde

“Diğer balıklar için de Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu asgari av boyları söz konusu, bu boyların altında avcılık yapılmasının önlenmesi lazım. Biz burada geçici bir av yasağından bahsediyoruz. Bugün hamsi, yarın istavrit veya sardalye ya da uskumru olabilir. Balıkların avlanabilir boyun altında olduğu gözlendiğinde bakanlık tarafından bölgelere ya da denizlere mahsus geçici ava kapatma-açma esnekliğine sahip olması gerekir.”

Kocaman, Türkiye’nin hamsi üretiminin yılda yaklaşık 300 - 400 bin ton arası olduğunu ve yavru balık avlanması durumunda gelecek sezonda ciddi bir hamsi kıtlığına sebep olabileceğini dile getirdi.

Türkiye denizlerinde avlanan 15 bin 400 teknenin mevcut olduğunu belirten Kocaman, “Bu görüntüyle Türkiye, Akdeniz’in en büyük balıkçı filosuna sahip diyebiliriz” dedi.

Kocaman, dünyada su ürünlerinin toplam üretim değerinin yaklaşık yüzde 40’ı kültür ortamında yetiştiricilikten karşılandığını, 2020 yılından sonra yetiştiricilikten elde edilen ürün miktarının avcılık değerlerini geçeceği kaydetti. Kişi başı balık tüketiminin artması gerektiğine dikkat çeken Kocaman şu bilgileri verdi:

“Balık tüketiminin artması için balık fiyatlarının ekonomik hale gelmesi gerekir ve bunun da yolu balık kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilir avcılığı sağlamaktan geçer. Kaçak avcılık denetiminin sıkılaştırılması, deniz kirliliğinin önlenmesi gerekli.”

Tezgâhlar doldu, taştı

Palamuttan hamsiye, ıstakozdan kalamara kadar birçok balık çeşidinin tezgahları süslediği Beşiktaş Balık Pazarı’ndaki esnaf satışlardan memnun. Pazarda hamsi fiyatları 7 ila 10 TL arasında değişiyor. Bu yıl balığın bol olduğunu söyleyen esnaf Karadeniz’de avlanan balıkların küçük, Marmara’da avlanan balıkların boylarının büyük olduğunu belirtti.

Ağ ölçülerine dikkat

Hamsinin Karadeniz’de su sıcaklığına bağlı olarak göç yolları izlediğini ve deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde homojen bir dağılım gösterdiğini belirten Türkiye Su Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun ise şu bilgileri verdi: “Suların soğumaya başladığı aylarda balıkların Karadeniz’deki homojen yayılımı 9 cm’den küçük balıkların avlanmasına neden olabilir. Su sıcaklıklarının ve göç yollarının iyi bir şekilde analiz edilmesi, av yasaklarının sirkülerinin bu bağlamda düzenlenmesi gerekmekte.”

Türkiye’deki balıkçıların son teknoloji av takımları kullandığını söyleyen Sagun, ağların seçici avcılığı ve ağ göz açıklığı kavramı seçicilik açısından dönemsel yasaklar kadar önemli olduğunu kaydetti. Geçen yıl yaklaşık 9 milyon dolarlık hamsi ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Sagun, “Avcılığın verimliliğine bağlı olarak da bu miktarın bu yıl yüzde 20 civarında artması bekleniyor. Halkın bilinçlendirilmesi ve balık tüketiminin bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Vira Haber