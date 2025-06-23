DTO Kocaeli Meclisinde ‘Armatörlük ve Alternatif Deniz Turizmi’ Konuşuldu

Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç ise, “Mavi Vatan ve Mavi Ekonomi’yi dünyaya kabullendiriyoruz” diyerek, Türk denizciliğinin önünün açık olduğunu vurguladı

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Haziran ayı 33. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, hazirunu selamlayıp, meclis gündem ve program akışını sundu.

MECLİSE YOĞUN KATILIM

Haziran ayı meclis toplantısının gündem başlığı, ‘Dünya Denizciliğinde Armatör Taşımacılığı’ oldu. Toplantıya; Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik MYO Okul Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uykun, Derince Yelken Kulübü Başkanı Hakan Murat Yılmaz, Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği (KOGAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Çetinkaya, Nicomedia S.A.S Kulübü Temsilcileri, KOÜ Barbaros Denizcilik Kulübü, eğitimciler, öğrenciler, STK temsilcileri ve denizcilik paydaşları iştirak ettiler.

DOĞUSEL: “İTHALAT VE İHRACAT ORANLARI

ARASINDAKİ MAKAS DARALDI”

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Kocaeli’nin limanlarıyla, sanayisiyle, Türk ekonomisine olan katkısının sürekli arttığına şahit oluyoruz. Üretimin başkenti olan kentimiz, geçtiğimiz ay ihracat oranını yüzde 21,5 artırırken, ithalat oranı ise yüzde 10 azaldı. Böylelikle ihracat ile ithalat oranları arasındaki makasın daraldığını görürken, aynı zamanda Türkiye’ye uğrayan gemilerin neredeyse beşte birinin Kocaeli’ye ait olması gururumuzu daha da artırıyor. Kocaeli olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“KABOTAJ BAYRAMI’NI KUTLAYACAK

OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Doğusel, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın yaklaştığını belirterek, “Öte yandan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Çünkü bundan 99 yıl önce yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun Türk denizciliği için, bizler için bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Bu önemli kanunla milletimizin denizlerdeki egemenlik hakları geri alındı. Denizlerimiz bizim oldu. Deniz kaynaklarımızın kullanılması ve denizciliğimizin gelişmesi için önemli bir süreç başladı. Sağlam bir geleneğe sahip olan Türk denizciliği bu kanunla daha da güçlendi. Büyük limanlar açıldı, modern tersaneler kuruldu, dünya ile ticaret bağlantımız gelişti, ekonominiz güçlendi” şeklinde konuştu.

DOĞUSEL: “BÖLGEMİZDEKİ DENİZCİLİĞİN

DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİNİ BİLİYORUZ”

“Bizler; Kabotaj Kanunu’nu bir dönüm noktası olarak görürken, elbette bununla yetinmeyeceğimizi de ifade etmek istiyoruz” diyen Vedat Doğusel, “Gerek üretimle, gerek lojistikle, gerek balıkçılık ve sporla her geçen gün daha da gelişen bölgemiz denizciliğinin hak ettiği noktalara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz ve iyi yerlere geleceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin muasır medeniyetler çizgisine ulaşabilmesi için denizi daha iyi kullanması gerektiğini hatırlatmaya devam edecek, bununla ilgili gayretler sarf edeceğiz. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı şimdiden kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kanunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“KÜRESEL DENİZ TİCARETİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE ETKİLENECEKTİR”

İran-İsrail savaşı hakkında da konuşan Doğusel, savaşın küresel boyutta deniz taşımacılığını olumsuz yönde etkilemesinin çekincesinde olduğunu ifade ederek, “Etkilerin küresel boyutunun enerji fiyatlarında dalgalanmalar (özellikle petrol ve doğalgaz), Avrupa ve Asya arasındaki ticaretin yavaşlaması, Tedarik zincirinde bozulmalara sebep olacağıdır. Sonuç olarak: İran-İsrail savaşı, deniz yolları üzerinden geçen küresel ticaretini ciddi bir şekilde etkileyeceği, Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı gibi kilit geçiş noktalarında yaşanacak olası krizlerin, dünya ekonomisine menfi etkileri olabileceği değerlendirilmektedir” dedi.

“İLK BEŞ AY İÇERİSİNDE EN ÇOK İHRACAT DERİNCE’DEN”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında ihracatımız 17 milyar 829 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 32 milyar 713 milyon dolara ulaştı. İlk beş ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 8 milyar 209 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 4 milyar 268 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 14 milyar 472 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 9 milyar 726 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk beş ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 232 milyar 80 milyon lira. 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre ihracatta yüzde 21,5’lik yükseliş, ithalatta ise yüzde 10’luk bir düşüş yaşandı” dedi.

“KOCAELİ’YE 3 BİN 750 GEMİ UĞRADI”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2025 yılı ilk beş ayında Kocaeli’ye 1.076 adet Türk bayraklı gemi, 2.674 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 3 bin 750 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 19,7’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 13 milyon 94 ton elleçlenirken, boşaltmada 21 milyon 974 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 34 milyon 888 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %16.5’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.119.921 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

ERGENÇ: “MAVİ VATAN VE MAVİ EKONOMİYİ

DÜNYAYA KABULLENDİRİYORUZ”

Daha sonrasında kürsüye gelen Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, “Bugün burada Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin meclis toplantısında olmaktan çok mutluyum. Kabotaj bizim kırmızı çizgimiz. Ulusal çıkarların, ulusal ekonominin bir nevi korumacılığı anlamına gelir. Biz de kabotajdan bir gram geri gidilmesini hiçbir yerde doğru bulmuyoruz. Kabotajı bir bayram havasında kutluyoruz ve bunu biraz daha geliştirmemiz lazım. Mavi Vatan ve Mavi Ekonomiyi de artık dünyaya kabullendiriyoruz. Birçok yerde doğal zenginliklerimiz var. Bunları milli ekonomiye kazandırmak son derece önemli. Türk Armatörler Birliği olarak; ülkemizin denizcilik alanında daha da kalkınması adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya yılmadan devam edeceğimizi huzurlarınızda belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

TAŞDELEN: “KANDIRA SAHİLLERİMİZDE TURİZM CANLANACAKTIR”

Son olarak söz alan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ise, “Kocaeli’nin turizm açısından olumsuz imajı söz konusu. Bizim önce bu imajı yok etmemiz gerekiyor. Bizim bir hayalimiz var; cruise gemilerinin kentimize gelmesi. Bunu söylediğimiz zaman bugünkü koşullarda bizi ciddiye almayanlar olabiliyor. Ama biz buna inanıyoruz. Hayal etmeden de bir neticeye varabileceğimizi düşünmüyoruz. Önce hayal edeceğiz. Kocaeli gerçekten turizm anlamında pek çok çeşitliliğe sahip. Şehrimiz dört mevsim dolu dolu yaşanılabileceği bir bölgede yer almakta. Deniz turizmi anlamında da ülkemizin en önemli şehri. Deniz olarak düşündüğümüzde sadece Marmara olarak değerlendiriyoruz. Ben çok kısa süre içerisine Karadeniz kıyılarımızın turizm anlamında belki Akdeniz sahillerimize karşı tercih edilecek konuma geleceğini düşünüyorum. Bunun en önemli faktörü olarak ise küresel ısınmayı örnek gösterebilirim. Kandıra bölgemiz için yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında turizm imar planlarımızı gerekli mercilere sunduk. Kısa süre içerisinde olumlu bir cevap alacağımızı umuyor ve düşünüyorum. Böylelikle Kocaeli’nin, Kandıra’nın ve Karadeniz kıyılarımızın saklı kalmış değerleri gün yüzüne çıkacaktır” dedi.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Haziran ayı 33. Olağan Meclis Toplantısı, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç’in ‘Dünya Denizciliğinde Armatör Taşımacılığı’ hakkındaki bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.