İDO, Leros Adası’ndaki Uluslararası Sergiye Sponsor Oldu

Sergi, 29 Haziran- 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

İDO, bu yaz Ege’nin ruhunu sanata taşıyan özel bir projeye destek veriyor. İstanbul merkezli sanat platformu Perasma tarafından üçüncü kez düzenlenecek olan uluslararası sergi 29 Haziran 2025’te Yunanistan’ın Leros Adası’nda açılıyor.

“Folding The Sea Into Dresses That Dissolve Like Salt” başlığını taşıyan sergi, Leros’un denizle kurduğu çok katmanlı, değişken ve sezgisel ilişkiyi merkeze alıyor. Sergi, 24 Ağustos 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.

Farklı disiplinlerden 26 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olan sergide atölyeler, sanatçı konuşmaları, film gösterimleri ve performanslar sanatseverlerle buluşacak.

Kültürlerarası Diyalog İçin Sanata Yol Açan İDO

Bu özel sanat etkinliğine katkı sağlayan ve sponsor olan İDO, yaz sezonu boyunca Bodrum Turgutreis-Leros arasında düzenli feribot seferleri gerçekleştiriyor. Kültürel etkileşimi destekleyen bu iş birliği sayesinde İDO, Türkiye ile Ege Adaları arasında yalnızca fiziksel değil, kültürel bir köprü de kuruyor.

Serginin destekçileri arasında yer alan İDO’nun Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, bu iş birliğine dair şunları söyledi:

“Sanat ve kültür, toplumların birbirini anlaması ve yakınlaşması için en güçlü araçlardan biri. İDO olarak biz de sadece ulaşımı kolaylaştıran bir kurum olmanın ötesine geçmek istiyoruz. İnsanların yolculuklarını bir deneyime, farklı kültürlerle karşılaşmaya ve yeni perspektifler kazanmaya dönüştürmelerine aracılık etmeyi amaçlıyoruz. Leros’ta gerçekleşen bu serginin bir parçası olmak, Ege’nin tarih ve kültür zenginliğini paylaşmak anlamına geliyor. Bu proje aynı zamanda sanatın evrensel diliyle Ege kıyılarında yeni bir diyalog başlatıyor. Bizim için bu yalnızca bir sponsorluk değil; kültürler arası bir dayanışmanın ifadesidir.”

14 Eylül’e kadar açık olan sergiyi Bodrum Turgutreis’ten Leros’a sezon boyunca her gün kalkan İDO seferleri ile gidip ziyaret edebilirsiniz.

Leros’ta Sanatla Buluşma: Tuz Gibi Çözülen Elbiseler

“Folding The Sea Into Dresses That Dissolve Like Salt” sergisi, adanın kendine has ritmini, doğasını ve tarihsel dokusunu çağdaş sanatla buluşturarak çok katmanlı bir keşif alanı yaratıyor. Sergi, deniz ile kara arasında var olan geçişleri; kaybolan, dönüşen ve yeniden şekillenen formları sanatsal bir anlatıya dönüştürüyor.

